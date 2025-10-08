Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. One-Punch Man: Alle Folgen im Stream (Deutsch & OmU)

One-Punch Man: Alle Folgen im Stream (Deutsch & OmU)

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
In dieser gezeichneten Szene ist eine muskulöse, kahle Comicfigur zu sehen. Die Figur hat einen entschlossenen Gesichtsausdruck, ballt die Faust und hält sie nah an ihr Gesicht, als würde sie sich auf etwas konzentrieren oder sich mental zum Schlag vorbereiten. Der Hintergrund ist grünlich-blau und unscharf.
© J.C.Staff, Yusuke Murata, Shueisha / Bearbeitung: GIGA
Obwohl Supherled Saitama, besser bekannt als „ONE-PUNCH MAN“, bereits zur Kultfigur unter Manga- und Anime-Fans geworden ist, scheinen die großen Streamingdienste an der Anime-Serie nur wenig Interesse zu zeigen. Wo ihr „One-Punch Man“ in Deutschland legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.„One-Punch Man“ im Stream (OV & Deutsch)
  2. 2.Blu-ray- & DVD-Release
  3. 3.Episodenliste
  4. 3.1.Anime
  5. 3.2.OVA
Poster
„One-Punch Man“ im Stream (OV & Deutsch)

In vielen Ländern gehört „One-Punch Man“ zum Streaming-Repertoire von Netflix, hierzulande sucht man den Anime dort jedoch vergeblich. In Deutschland habt ihr aktuell 2 Möglichkeiten, um Saitama im Stream zu sehen:

one punch man
©ONE/Madhouse
Blu-ray- & DVD-Release

Alternativ könnt ihr die Serie auch auf DVD und Blu-ray erwerben. Beide Staffeln sind dabei ursprünglich auf drei Volumes mit jeweils vier Folgen erscheinen. Mittlerweile gibt es aber auch 2 Gesamtausgaben:

Episodenliste

Anime

Folge

Deutscher Titel

Premiere (OmU)

Premiere (GerDub)

Staffel 1

1 (1)

Der Stärkste

06.09.2015

28.02.2017

2 (2)

Entrückter Cyborg

06.09.2015

28.02.2017

3 (3)

Beharrlicher Wissenschaftler

19.10.2015

28.02.2017

4 (4)

Ninja von heute

26.10.2015

27.03.2017

5 (5)

Ultimativer Lehrer

02.11.2015

19.06.2017

6 (6)

Furchterregendste Stadt

09.11.2015

26.06.2017

7 (7)

Überlegener Schüler

16.11.2015

30.06.2017

8 (8)

König der Tiefsee

23.11.2015

30.06.2017

9 (9)

Unbeugsame Gerechtigkeit

30.11.2015

04.09.2017

10 (10)

Nie da gewesene Krise

07.12.2015

11.09.2017

11 (11)

Gebieter über das All

14.12.2015

18.09.2017

12 (12)

Der stärkste Held

21.12.2015

25.09.2017

Staffel 2

1 (13)

Rückkehr eines Helden

9.4.2019

27.11.2020

2 (14)

Menschliches Monster

16.4.2019

3.12.2020

3 (15)

Die Jagd beginnt

23.4.2019

3.12.2020

4 (16)

Metal Bat

30.4.2019

3.12.2020

5 (17)

Das Kampfkunst-Turnier

7.5.2019

26.2.2021

6 (18)

Monsteraufstand

14.5.2019

5.3.2021

7 (19)

S-Klasse-Held

21.5.2019

12.3.2021

8 (20)

Widerstand

28.5.2019

19.3.2021

9 (21)

Allergrößte Sorge

11.6.2019

26.3.2021

10 (22)

Umzingelt von der Gerechtigkeit

18.6.2019

2.3.2021

11 (23)

Jedem sein eigener Stolz

25.6.2019

9.3.2021

12 (24)

Geradestehen für den Schüler

2.07.2019

16.3.2021

Staffel 3

0 (24.5)

Broadcast Commemorative Episode: a Serious Look Back at the Anime One-Punch Man Season 2

5.10.2025

TBA

1 (25)

The Strategy Meeting

12.10.2025

TBA

2 (26)

TBA

19.10.2025

TBA

3 (27)

TBA

26.10.2025

TBA

4 (28)

TBA

vsl. 2.11.2025

TBA

5 (29)

TBA

vsl. 9.11.2025

TBA

6 (30)

TBA

vsl. 16.11.2025

TBA

7 (31)

TBA

TBA

TBA

8 (32)

TBA

TBA

TBA

9 (33)

TBA

TBA

TBA

10 (34)

TBA

TBA

TBA

11 (35)

TBA

TBA

TBA

12 (36)

TBA

TBA

TBA

OVA

Mit den DVD-Releases von Staffel 1 und 2 gab es auch jeweils 6 kurze OVA-Episoden, die Side-Stories und Geschehnisse abseits der Haupthandlung zeigen.

Folge

Titel

0

Road to Hero

Staffel 1

1 (1)

Schatten, der zu nahe kam

2 (2)

Schüler, der schlecht Geschichten erzählt

3 (3)

Ninja, der zu kompliziert denkt

4 (4)

Bang, der Überhebliche

5 (5)

Schwestern, die zu viele Probleme haben

6 (6)

Mordfall, der viel zu unmöglich ist

Staffel 2

1 (7)

Saitama und die mittelprächtig Begabten

2 (8)

Alte Männer und das Angeln

3 (9)

Genos und die Amnesie

4 (10)

Games und Rivalen

5 (11)

Puri-Puri-Prisoner und die entflohnen Häftlinge

6 (12)

Zombieman-Mordfall #2: Die Berghütte und die Bibberlinge

