One-Punch Man: Alle Folgen im Stream (Deutsch & OmU)

Obwohl Supherled Saitama, besser bekannt als „ONE-PUNCH MAN“, bereits zur Kultfigur unter Manga- und Anime-Fans geworden ist, scheinen die großen Streamingdienste an der Anime-Serie nur wenig Interesse zu zeigen. Wo ihr „One-Punch Man“ in Deutschland legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„One-Punch Man“ im Stream (OV & Deutsch)

In vielen Ländern gehört „One-Punch Man“ zum Streaming-Repertoire von Netflix, hierzulande sucht man den Anime dort jedoch vergeblich. In Deutschland habt ihr aktuell 2 Möglichkeiten, um Saitama im Stream zu sehen:

Bei „Crunchyroll“ gehören beide Staffeln, die 13 OVA-Episoden sowie die nun anlaufende dritte Staffel zum Premium-Content des Anime-Streamingdienstes. Um auf alle Folgen Zugriff zu haben, benötigt ihr mindestens das dem Fan-Abo (6,99 Euro im Monat).

des Anime-Streamingdienstes. Um auf alle Folgen Zugriff zu haben, benötigt ihr mindestens das dem Fan-Abo (6,99 Euro im Monat). Alternativ könnt ihr die beiden ersten Staffeln sowie zwei OVA-Bündel bei Amazon Prime Video einzeln digital kaufen und im Stream sehen.

Blu-ray- & DVD-Release

Alternativ könnt ihr die Serie auch auf DVD und Blu-ray erwerben. Beide Staffeln sind dabei ursprünglich auf drei Volumes mit jeweils vier Folgen erscheinen. Mittlerweile gibt es aber auch 2 Gesamtausgaben:

16.6.2022: Staffel 1 – Gesamtausgabe (bei Amazon anschauen)

17.11.2023: Staffel 2 – Gesamtausgabe (bei Amazon anschauen)

Episodenliste

Anime

Folge Deutscher Titel Premiere (OmU) Premiere (GerDub) Staffel 1 1 (1) Der Stärkste 06.09.2015 28.02.2017 2 (2) Entrückter Cyborg 06.09.2015 28.02.2017 3 (3) Beharrlicher Wissenschaftler 19.10.2015 28.02.2017 4 (4) Ninja von heute 26.10.2015 27.03.2017 5 (5) Ultimativer Lehrer 02.11.2015 19.06.2017 6 (6) Furchterregendste Stadt 09.11.2015 26.06.2017 7 (7) Überlegener Schüler 16.11.2015 30.06.2017 8 (8) König der Tiefsee 23.11.2015 30.06.2017 9 (9) Unbeugsame Gerechtigkeit 30.11.2015 04.09.2017 10 (10) Nie da gewesene Krise 07.12.2015 11.09.2017 11 (11) Gebieter über das All 14.12.2015 18.09.2017 12 (12) Der stärkste Held 21.12.2015 25.09.2017 Staffel 2 1 (13) Rückkehr eines Helden 9.4.2019 27.11.2020 2 (14) Menschliches Monster 16.4.2019 3.12.2020 3 (15) Die Jagd beginnt 23.4.2019 3.12.2020 4 (16) Metal Bat 30.4.2019 3.12.2020 5 (17) Das Kampfkunst-Turnier 7.5.2019 26.2.2021 6 (18) Monsteraufstand 14.5.2019 5.3.2021 7 (19) S-Klasse-Held 21.5.2019 12.3.2021 8 (20) Widerstand 28.5.2019 19.3.2021 9 (21) Allergrößte Sorge 11.6.2019 26.3.2021 10 (22) Umzingelt von der Gerechtigkeit 18.6.2019 2.3.2021 11 (23) Jedem sein eigener Stolz 25.6.2019 9.3.2021 12 (24) Geradestehen für den Schüler 2.07.2019 16.3.2021 Staffel 3 0 (24.5) Broadcast Commemorative Episode: a Serious Look Back at the Anime One-Punch Man Season 2 5.10.2025 TBA 1 (25) The Strategy Meeting 12.10.2025 TBA 2 (26) TBA 19.10.2025 TBA 3 (27) TBA 26.10.2025 TBA 4 (28) TBA vsl. 2.11.2025 TBA 5 (29) TBA vsl. 9.11.2025 TBA 6 (30) TBA vsl. 16.11.2025 TBA 7 (31) TBA TBA TBA 8 (32) TBA TBA TBA 9 (33) TBA TBA TBA 10 (34) TBA TBA TBA 11 (35) TBA TBA TBA 12 (36) TBA TBA TBA

OVA

Mit den DVD-Releases von Staffel 1 und 2 gab es auch jeweils 6 kurze OVA-Episoden, die Side-Stories und Geschehnisse abseits der Haupthandlung zeigen.