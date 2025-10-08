One-Punch Man: Alle Folgen im Stream (Deutsch & OmU)

Obwohl Supherled Saitama, besser bekannt als „ONE-PUNCH MAN“, bereits zur Kultfigur unter Manga- und Anime-Fans geworden ist, scheinen die großen Streamingdienste an der Anime-Serie nur wenig Interesse zu zeigen. Wo ihr „One-Punch Man“ in Deutschland legal im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.
„One-Punch Man“ im Stream (OV & Deutsch)
In vielen Ländern gehört „One-Punch Man“ zum Streaming-Repertoire von Netflix, hierzulande sucht man den Anime dort jedoch vergeblich. In Deutschland habt ihr aktuell 2 Möglichkeiten, um Saitama im Stream zu sehen:
- Bei „Crunchyroll“ gehören beide Staffeln, die 13 OVA-Episoden sowie die nun anlaufende dritte Staffel zum Premium-Content des Anime-Streamingdienstes. Um auf alle Folgen Zugriff zu haben, benötigt ihr mindestens das dem Fan-Abo (6,99 Euro im Monat).
- Alternativ könnt ihr die beiden ersten Staffeln sowie zwei OVA-Bündel bei Amazon Prime Video einzeln digital kaufen und im Stream sehen.
Blu-ray- & DVD-Release
Alternativ könnt ihr die Serie auch auf DVD und Blu-ray erwerben. Beide Staffeln sind dabei ursprünglich auf drei Volumes mit jeweils vier Folgen erscheinen. Mittlerweile gibt es aber auch 2 Gesamtausgaben:
- 16.6.2022: Staffel 1 – Gesamtausgabe (bei Amazon anschauen)
- 17.11.2023: Staffel 2 – Gesamtausgabe (bei Amazon anschauen)
Episodenliste
Anime
Folge
Deutscher Titel
Premiere (OmU)
Premiere (GerDub)
Staffel 1
1 (1)
Der Stärkste
06.09.2015
28.02.2017
2 (2)
Entrückter Cyborg
06.09.2015
28.02.2017
3 (3)
Beharrlicher Wissenschaftler
19.10.2015
28.02.2017
4 (4)
Ninja von heute
26.10.2015
27.03.2017
5 (5)
Ultimativer Lehrer
02.11.2015
19.06.2017
6 (6)
Furchterregendste Stadt
09.11.2015
26.06.2017
7 (7)
Überlegener Schüler
16.11.2015
30.06.2017
8 (8)
König der Tiefsee
23.11.2015
30.06.2017
9 (9)
Unbeugsame Gerechtigkeit
30.11.2015
04.09.2017
10 (10)
Nie da gewesene Krise
07.12.2015
11.09.2017
11 (11)
Gebieter über das All
14.12.2015
18.09.2017
12 (12)
Der stärkste Held
21.12.2015
25.09.2017
Staffel 2
1 (13)
Rückkehr eines Helden
9.4.2019
27.11.2020
2 (14)
Menschliches Monster
16.4.2019
3.12.2020
3 (15)
Die Jagd beginnt
23.4.2019
3.12.2020
4 (16)
Metal Bat
30.4.2019
3.12.2020
5 (17)
Das Kampfkunst-Turnier
7.5.2019
26.2.2021
6 (18)
Monsteraufstand
14.5.2019
5.3.2021
7 (19)
S-Klasse-Held
21.5.2019
12.3.2021
8 (20)
Widerstand
28.5.2019
19.3.2021
9 (21)
Allergrößte Sorge
11.6.2019
26.3.2021
10 (22)
Umzingelt von der Gerechtigkeit
18.6.2019
2.3.2021
11 (23)
Jedem sein eigener Stolz
25.6.2019
9.3.2021
12 (24)
Geradestehen für den Schüler
2.07.2019
16.3.2021
Staffel 3
0 (24.5)
Broadcast Commemorative Episode: a Serious Look Back at the Anime One-Punch Man Season 2
5.10.2025
1 (25)
The Strategy Meeting
12.10.2025
TBA
2 (26)
TBA
19.10.2025
TBA
3 (27)
TBA
26.10.2025
TBA
4 (28)
TBA
vsl. 2.11.2025
TBA
5 (29)
TBA
vsl. 9.11.2025
TBA
6 (30)
TBA
vsl. 16.11.2025
TBA
7 (31)
TBA
TBA
TBA
8 (32)
TBA
TBA
TBA
9 (33)
TBA
TBA
TBA
10 (34)
TBA
TBA
TBA
11 (35)
TBA
TBA
TBA
12 (36)
TBA
TBA
TBA
OVA
Mit den DVD-Releases von Staffel 1 und 2 gab es auch jeweils 6 kurze OVA-Episoden, die Side-Stories und Geschehnisse abseits der Haupthandlung zeigen.
Folge
Titel
0
Road to Hero
Staffel 1
1 (1)
Schatten, der zu nahe kam
2 (2)
Schüler, der schlecht Geschichten erzählt
3 (3)
Ninja, der zu kompliziert denkt
4 (4)
Bang, der Überhebliche
5 (5)
Schwestern, die zu viele Probleme haben
6 (6)
Mordfall, der viel zu unmöglich ist
Staffel 2
1 (7)
Saitama und die mittelprächtig Begabten
2 (8)
Alte Männer und das Angeln
3 (9)
Genos und die Amnesie
4 (10)
Games und Rivalen
5 (11)
Puri-Puri-Prisoner und die entflohnen Häftlinge
6 (12)
Zombieman-Mordfall #2: Die Berghütte und die Bibberlinge