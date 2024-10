„Only Murders in the Building“ Staffel 4 veröffentlicht nicht alle Folgen auf einmal. Wann ihr Folge 7 im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Anzeige

„Only Murders in the Building“ Staffel 4 im Stream

Lange mussten sich Fans der Kriminalfälle aus dem Arconia nicht gedulden. Nachdem die vierte Staffel der Hulu-Serie schnell nach dem Finale der dritten Season angekündigt wurde, stand nun auch der Starttermin hierzulande fest.



„Only Murders in the Building“ Staffel 4 startet am 27. August 2024 auf Disney+ und Hulu. Dabei sind die Macher der Serie ihrem sonstigen Tempo treu geblieben – denn die neue Staffel erscheint fast ein Jahr nach dem Start der dritten.



Auch können sich die Fans auf die bisher beste Staffel der Serie freuen – so zumindest laut Schöpfer und Hauptdarsteller Steve Martin:

We think it could be one of our best seasons. Although they're all flawless. (Quelle: People

Anzeige

„Only Murders in the Building“ Staffel 4: Folge 7 im Stream

Die Episoden der vierten Staffel rund um das Podcast-Trio erscheint in einem wöchentlichen Turnus auf Disney+. Bisher sind drei Episoden erschienen – die dritte Folge erschien am 10. September 2024. Folge 7 von „Only Murders in the Building“ erscheint am Dienstag, dem 8. Oktober.



Hier findet ihr alle Episoden der vierten Staffel im Überblick:

Folge Titel Datum 1 Spiel mir das Lied vom Tod 27. August 2024 2 Pforten des Himmels 3. September 2024 3 Two for the Road 10. September 2024 4 The Stunt Man 17. September 2024 5 Adaptation 24. September 2024 6 Blow-Up 1. Oktober 2024 7 Valley of the Dolls 8. Oktober 2024 8 TBA 15. Oktober 2024 9 TBA 22. Oktober 2024 10 TBA 29. Oktober 2024

Anzeige

Opfer, Täter, Hollywood: Darum geht es in Season 4

Wie gewohnt wird auch in der vierten Staffel ein Mordfall gelöst, der seinen Ursprung im Arconia hat. Das Opfer ist auch schon vor dem Start der neuen Episoden bekannt: Sazz (Jane Lynch) wurde in Charles (Steve Martin) Wohnung erschossen. Ob die Kugel nun wirklich Sazz galt oder es jemand eigentlich auf Charles abgesehen hat, wird wohl in den kommenden Episoden geklärt.



Dass sich Mabel, Charles und Oliver mit ihrem Podcast nicht nur Freunde machen ist keine Frage. Doch sollte der Mörder der neuen Staffel es nur auf Charles abgesehen haben, wird dieser wohl auf die eine oder andere Weise eine Verbindung zu dessen Vergangenheit haben.



Zusätzlich soll der erfolgreiche Podcast des Trios verfilmt werden – inklusive einer Starbesetzung für die drei Ermittler. Neben dem üblichen Krimi- kommt noch Hollywooddrama hinzu.

Anzeige

Der Star-Cast von „Only Murders in the Building“ Staffel 4

Alleine mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short konnte „Only Murders in the Building“ bereits in vergangenen Jahren punkten. Neben Gästen wie Paul Rudd, Sting und Meryl Streep hat der Cast der Serie immer wieder neu überrascht.



Neben dem Hauptcast und wiederkehrenden Charakteren wie Loretta Durkin, ist nicht sehr viel über die kommenden Neuzugänge bekannt. Eines ist jedoch klar – die vierte Season ist gespickt mit namhaften Schauspielern:

Molly Shannon

Eva Longoria als sich selbst

Eugene Levy als sich selbst

Zach Galifianakis als sich selbst

Kumail Nanjiani

Melissa McCarthy als Chales Schwester

Desmin Borges

Siena Werber

Lilian Rebelo

Richard Kind

Daphne Rubin-Vega

Catherine Cohen

Jin Ha

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.