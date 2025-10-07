„Only Murders in the Building“ Staffel 5 Folge 8: Start der neuen Episode

Nur noch wenige Folgen trennen euch vor der Lösung des Rätsels und dem großen Finale von „Only Murders in the Building“ Staffel 5. Wann es mit der achten Episode weitergeht, verraten wir euch hier.

Start von „Only Murders in the Building“ Staffel 5 Episode 8

Am 9. September geht es mit „Only Murders in the Building“ weiter – zumindest auf Hulu. Der Start auf Disney+ sollte jedoch wie bereits in der Vergangenheit zeitgleich angesiedelt sein.

Ihr könnt euch am Tag der Premiere auf die ersten drei Episoden freuen. Danach erscheinen die restlichen Episoden im wöchentlichen Turnus. Mit zehn Episoden hat die fünfte Staffel die gleiche Länge wie die Vorgänger. Folge sieben, „Cuckoo Chicks“, erscheint am 14. Oktober. Wir haben euch alle Starttermine gelistet:

Folge Titel Starttermin 1 Nail in the Coffin 9. September 2025 2 After You 9. September 2025 3 Rigor 9. September 2025 4 Dirty Birds 16. September 2025 5 Tongue Tied 23. September 2025 6 Flatbrush 30. September 2025 7 Silver Alert 7. Oktober 2025 8 Cuckoo Chicks 14. Oktober 2025 9 LESTR 21. Oktober 2025 10 TBA 28. Oktober 2025

Wie geht es in der fünften Staffel weiter?

„Only Murders in the Building“ ist eine der Serien, die theoretisch kein Ende in Sicht hat. Das Konzept, auf welchem sie basiert, kann immer weiter gesponnen werden. Und das, obwohl sich die Mörder immer nur in eben diesem Gebäude, dem Arconia, befinden. Das mag zwar etwas absurd klingen, allerdings schwingt in jeder Staffel der Krimi-Serie ein gewisser Ton der Absurdität mit.



Wie auch schon in den vorherigen Staffelfortsetzungen wird die Handlung der nächsten Season im Finale der letzten gesetzt. In der letzten Episode der vierten Staffel entdecken Mabel, Oliver und Charles die Leiche des Portiers Lester. Die Suche nach seinem Mörder wird also der Fokuspunkt von „Only Murders in the Building“ Staffel 5 darstellen.

Showrunner John Hoffman deutete zusätzlich in einem Interview an, dass sich die neue Staffel mit aktuellen Themen innerhalb New York City beschäftigen wird. Auch soll es eventuelle Verbindungen zu der Mafia-Welt geben (Quelle: Elle).

Der Cast von „Only Murders in the Building“ S5

Neben Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin werden einige Gesichter aus den vorherigen Staffeln in der Fünften zurückkehren. Mit dabei sind Größen wie Meryl Streep und Christoph Waltz. Der bisher bekannte Cast von „Only Murders in the Building“ Season 5 sieht wie folgt aus:

Selena Gomez als Mabel

Martin Short als Oliver

Steve Martin als Charles

Meryl Streep als Loretta

Michael Cyril Creighton als Howard

Da'Vine Joy Randolph als Detective Williams

Téa Leoni als Sofia Caccimelio

Richard Kind

Nathan Lane

Bobby Cannavale

Renée Zellweger

Logan lerman

Christoph Waltz

Keegan-Michael Key

Beanie Feldstein

Dianne Wiest

Jermaine Fowler

