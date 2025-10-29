„Only Murders in the Building“ Staffel 6 führt Mabel, Charles & Oliver nach London – das ist bekannt

Das beliebte True-Crime-Trio ist zurück! „Only Murders in the Building“ bekommt offiziell eine sechste Staffel. Nach dem spannenden Finale der fünften Season geht das Erfolgsformat um Mabel, Charles und Oliver in eine neue Runde und diesmal führt der Fall sie weit weg von New York City.

Seit dem Serienstart im Jahr 2021 zählt „Only Murders in the Building“ zu den beliebtesten Original-Produktionen auf Disney+. Die Mischung aus Krimi, Comedy und Gesellschaftssatire begeistert Fans wie Kritiker gleichermaßen. Auf Rotten Tomatoes liegt der Popcornmeter bei 90 %, der Tomatometer bei 95 %.

Im Zentrum stehen drei Nachbarn aus dem New Yorker Wohnhaus Arconia, die sich über ihre Liebe zu True-Crime-Podcasts kennenlernen und schließlich selbst in echte Mordfälle verwickelt werden. Die charmante Chemie zwischen Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short hat der Serie mehrere Emmy-Nominierungen eingebracht.

Starttermin auf Disney+ und Hulu

Ein offizieller Starttermin für „Only Murders in the Building“ Staffel 6 steht noch nicht fest. Ein Streamingstart im Herbst 2026 auf Hulu (USA) und Disney+ (international) ist wahrscheinlich – basierend auf den Startterminen der vorherigen Staffeln. Diese sind nämlich, mit Ausnahme der zweiten Staffel, seit 2021 jedes Jahr zwischen August und Oktober erschienen.

Staffel Streamingstart 1 31. August 2021 2 28. Juni 2022 3 8. August 2023 4 27. August 2024 5 9. September 2025 6 Herbst 2026 (vermutlich)

Was euch in der sechsten Staffel erwarten könnte

Achtung, Spoiler zu Staffel 5!

Nach dem Ende der fünften Staffel und dem Mord an Cinda wird schnell klar: Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Laut Showrunner John Hoffman und Hulu soll Staffel 6 erstmals nicht in New York, sondern in London spielen. Damit zieht die Serie für einen vermutlich längeren Abschnitt in die englische Großstadt – zuvor gab es einen kürzeren Abstecher nach Los Angeles.

Das Trio – Mabel, Charles und Oliver – wird in London in den Fall um Cindas Tod hineingezogen, der ihren Podcast auf eine internationale Bühne bringt. Die drei Hauptfiguren sollen sich mit den Konsequenzen ihres Erfolgs auseinandersetzen – Ruhm, Verantwortung und die Frage, was sie antreibt, immer wieder in gefährliche Situationen zu geraten.

Der Cast: Rückkehrer und mögliche Neuzugänge

In Staffel 6 sind wieder mit dabei:

Selena Gomez als Mabel

als Mabel Steve Martin als Charles

als Charles Martin Short als Oliver

Da die Handlung in London spielt, können sich Fans vermutlich auch auf neue britische Charaktere freuen – Namen wurden bislang nicht bekannt gegeben, doch Gerüchte über prominente Gaststars machen bereits die Runde. Meryl Streep (Loretta Durkin-Putnam), Da’Vine Joy Randolph (Detective Williams), Michael Cyril Creighton (Howard Morris) und Jackie Hoffman (Uma Heller) sollen laut Marie Claire ebenfalls wieder mitspielen.

Der echte Podcast zur Serie

Begleitend zur Serie existiert der offizielle Podcast „Only Murders in the Building: The Podcast“. Darin sprechen die Macher:innen und Stars über Hintergründe, Easter Eggs und Fan-Theorien. Der Podcast ist auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar (englischsprachig). Zusätzlich könnt ihr den Podcast auf Disney+ verfolgen.

