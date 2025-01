Open-World-Fans sparen 60 Prozent auf Steam: Grafik-Kracher knackt die Bestseller

Avatar: Frontiers of Pandora - Official Game Overview Trailer

Avatar: Frontiers of Pandora - Official Game Overview Trailer

Sieben Monate nach seinem Steam-Release klettert Ubisofts bildhübsches Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora zurück in die Bestseller – der satte Rabatt von 60 Prozent macht’s möglich. Den Trailer zu dem Grafik-Knaller könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Avatar: Frontiers of Pandora richtig günstig auf Steam

Fans von opulenter Sci-Fi-Action können sich auf Steam jetzt das Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora mit einem fetten Rabatt sichern. Ubisofts Sci-Fi-Abenteuer ist momentan um 60 Prozent im Preis reduziert und damit bereits für 27,99 Euro statt 69,99 Euro zu haben. Das Angebot gilt noch bis zum 20. Januar 2025 (bei Steam ansehen).

Avatar: Frontiers of Pandora™ Massive Entertainment – A Ubisoft Studio

In Avatar: Frontiers of Pandora taucht ihr in die Welt der Na’vi ein und müsst lernen, den geheimnisvollen Planeten Pandora vor der Bedrohung durch die Menschen zu schützen. Das Spiel bietet euch eine grafisch bezaubernde Open World, in der zahlreiche Gefahren und Rätsel auf euch warten und die ihr zu Fuß oder in der Luft mit eurem Banshee erkunden könnt.

Nach sechsmonatiger Konsolenexklusivität hatte Ubisoft das Avatar-Abenteuer am 17. Juni 2024 auf Steam veröffentlicht. Die Reaktionen der Community fallen allerdings noch ausbaufähig aus – nach über 2.100 abgegebenen Stimmen steht das Open-World-Epos nur bei einer ausgeglichenen Wertung.

Spieler loben die Grafik, kritisieren allerdings das allzu bekannte Ubisoft-Open-World-Konzept sowie einige Bugs.

Open-World-Kracher auf Steam jetzt 60 Prozent günstiger. (© Ubisoft)

Steam-Bestseller: Open-World-Spiel erobert die Charts

Trotz der mittelmäßigen Wertung kann sich Avatar: Frontiers of Pandora auf Steam in die Top 10 der Bestseller kämpfen – aktuell reicht es für einen starken fünften Platz.

Damit überholt es in den Steam-Charts unter anderem die ebenfalls stark reduzierten Spiele-Hits Euro Truck Simulator 2 sowie Ready or Not. An Marvel Rivals, Path of Exile 2 und Counter-Strike 2 kommt Ubisofts Open-World-Abenteuer allerdings nicht vorbei. (Quelle: Steam)

