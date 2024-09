Open-World-Knaller auf Steam: Kein anderes PC-Spiel wird so heiß erwartet

Ein PC-Game auf Steam steht auf so vielen Wunschlisten wie kein anderes. Der Open-World-Knaller Monster Hunter Wilds begeistert Spieler, obwohl der Release-Termin noch Monate weg ist. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Steam-Spieler freuen sich wie wild auf Monster Hunter Wilds

Nach langer Wartezeit hat Capcom endlich den Release-Termin von Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Am 28. Februar 2025 sollt ihr euch wieder in die Wildnis stürzen können, um mit gewaltigen Waffen noch gewaltigere Monster zur Strecke zu bringen.

Auch die PC-Gamer auf Steam werden vom Monster-Hype mitgerissen. Inzwischen ist das Action-RPG sogar das meistgewünschte Spiel auf Steam. Kein anderes Game haben so viele Nutzer auf ihre Wunschliste gesetzt (Quelle: Steam).

Auch in Monster Hunter Wilds müsst ihr wieder mächtige Bestien zur Strecke bringen, mit deren Loot dann wiederum eure Ausrüstung verbessern könnt. Diesmal stehen auch Wettereignisse wie Starkregen im Vordergrund, die gewisse Monster zum Anlass nehmen, selbst Jagd auf euch zu machen.

Ebenfalls neu ist, dass ihr euch jetzt ausrüsten und sofort in die offenen Gebiete losstürmen könnt, ohne erst ein separates Lager verlassen zu müssen. Die Waffe während der Jagd zu wechseln, ist dadurch endlich möglich. Auch Open-World-Fans können sich also auf Monster Hunter Wilds freuen.

Das sind die meistgewünschten Spiele auf Steam

In der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele ist in letzter Zeit viel Bewegung. Hollow Knight: Silksong wurde inzwischen von der Top-Position verdrängt und sitzt auf dem dritten Platz. Mit Deadlock konnte der hauseigene Shooter von Valve außerdem den zweiten Platz erobern. Beide Spiele haben noch keinen Release-Termin. Stalker 2: Heart of Chornobyl und Delta Force runden die Top 5 schließlich ab.

Steam-Spieler wünschen sich riesiges Action-RPG auf Steam. (© Capcom, Valve)

