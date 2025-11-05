„Oshi no Ko“ Staffel 3: Konkretes Release-Datum steht fest

Nach dem Ende der zweiten Staffel von „Oshi no Ko – Mein Star“ möchten viele Fans wissen, wann eine dritte Staffel erscheint. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Oshi no Ko“ Staffel 3 startet im Januar 2026

Die Nachricht freut sicherlich alle Anime-Fans: „Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 soll am 14. Januar 2026 starten, also im Anime-Winter 2026.

Die ersten beiden Staffeln, die zusammengenommen 24 Episoden umfassen, könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Die erste Season steht euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel zur Verfügung. Die zweite Staffel im Original mit Untertitel. Die dritte Season wird übrigens von Crunchyroll im Simulcast gezeigt.

Anzeige

Neben dem genauen Starttermin gibt es auch einen neuen Trailer, der nicht nur das Ending "Serende" von Natori vorstellt, sondern auch die ersten Szenen aus der dritten Staffel zeigt:

Anzeige

Studio Dōga Kōbō übernimmt erneut die Produktion

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 2 entstand im Studio Dōga Kōbō. Regie führte Daisuke Hiramaki (unter anderem Selection und Asteroid in Love Project), er kehrt auch für Staffel 3 als Regisseur zurück.

Für die Musik war Takurou Iga verantwortlich und Kanna Hirayama (unter anderem Rent-a-Girlfriend und Protocol: Rain) übernahm das Character-Design der Show.

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 soll jedoch abermals im Studio Dōga Kōbō produziert werden. Zusätzlich steht fest, dass in der Originalfassung Mamoru Miyano die Rolle von Hikaru Kamiki und Hina Kino die Rolle von Tsukuyomi übernehmen.

„Oshi no Ko - Mein Star“ adaptiert die Manga-Reihe von Aka Akasaka (unter anderem Kaguya-sama: Love Is War) und Mengo Yokoyari. Die Story von „Oshi no Ko - Mein Star“ spielt übrigens im selben Universum wie Kaguya-sama: Love Is War, allerdings einige Jahre nach dem Ende von Kaguya-sama.