„Oshi no Ko“ Staffel 3: Release-Monat steht nun fest

Nach dem Abschluss der zweiten Staffel von „Oshi no Ko – Mein Star“ fragen sich viele Fans, wann es mit einer dritten Staffel weitergeht. Wir haben die Antwort für euch.

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 startet 2026

Die Nachricht freut sicherlich alle Anime-Fans: „Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 ist offiziell bestätigt. Season 3 soll im Januar 2026 Premiere feiern, also im Anime-Winter 2026. Allerdings gibt es derzeit noch keinen konkreten Starttermin. Sobald es hierzu neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die ersten beiden Staffeln, die zusammengenommen 24 Episoden umfassen, könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Die erste Season steht euch auf Deutsch und im Original mit Untertitel zur Verfügung. Die zweite Staffel im Original mit Untertitel.

Zur AnimeJapan 2025 gibt es einen neuen Teaser zur dritten Staffel, der Aqua in den Vordergrund stellt:

Studio Dōga Kōbō übernimmt erneut die Produktion

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 2 entstand im Studio Dōga Kōbō. Regie führte Daisuke Hiramaki (unter anderem Selection und Asteroid in Love Project), er kehrt auch für Staffel 3 als Regisseur zurück.

Für die Musik war Takurou Iga verantwortlich und Kanna Hirayama (unter anderem Rent-a-Girlfriend und Protocol: Rain) übernahm das Character-Design der Show. Ob sie ebenfalls in der dritten Staffel mitwirken werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

„Oshi no Ko - Mein Star“ Staffel 3 soll jedoch abermals im Studio Dōga Kōbō produziert werden. Zusätzlich steht fest, dass in der Originalfassung Mamoru Miyano die Rolle von Hikaru Kamiki und Hina Kino die Rolle von Tsukuyomi übernehmen.

„Oshi no Ko - Mein Star“ adaptiert die Manga-Reihe von Aka Akasaka (unter anderem Kaguya-sama: Love Is War) und Mengo Yokoyari. Die Story von „Oshi no Ko - Mein Star“ spielt übrigens im selben Universum wie Kaguya-sama: Love Is War, allerdings einige Jahre nach dem Ende von Kaguya-sama.