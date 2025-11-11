„Outlander“ Staffel 8: Das Startdatum ist endlich bekannt

Ihr habt die siebte Staffel von „Outlander“ verschlungen und sehnt euch nach dem Start der finalen Staffel? Nach langem Warten kennen wir nun endlich das Datum.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Outlander“ Staffel 8: Wann startet die neue Staffel?

Die achte Staffel soll am 6. März bei STARZ starten (via Variety). Im Wochentakt erscheinen freitags ab diesem Datum die zehn neuen Folgen.

Anzeige

Wie gewohnt erfolgt die Ausstrahlung in Deutschland zeitversetzt. Sobald STARZ die Episoden veröffentlicht, werden sie nach und nach auch auf anderen Plattformen wie Apple TV, Amazon Prime Video oder Netflix verfügbar sein – dort könnt ihr sie entweder einzeln oder als Staffelpaket kaufen. Auch auf MagentaTV oder Maxdome könntet ihr später fündig werden.

Anzeige

„Outlander“ Staffel 8: Der mysteriöse Trailer zum Finale

Mit der achten Staffel steht das letzte Kapitel rund um Claire, Jamie und ihre Weggefährten bevor. Am 18. September 2024 veröffentlichte der YouTube-Kanal von STARZ den heißersehnten Trailer zur achten Staffel, der mit einer rätselhaften Endszene prompt für Aufruhr sorgte.

Falls ihr die siebte Staffel bislang nicht über Apple TV oder Amazon Prime geschaut habt, bietet Netflix seit dem 31. März 2025 die Gelegenheit dazu.

Anzeige

Worum geht es in Staffel 8?

Die zahlreichen Schockmomente und Wendungen der siebten Staffel haben die Spannung für das große Finale weiter angeheizt. Die achte Staffel wird voraussichtlich zehn Episoden umfassen und basiert auf dem neunten Roman von Diana Gabaldon: „Das Schwärmen von tausend Bienen.“

Claire und Jamie kehren nach Fraser’s Ridge zurück. Auch Brianna, Roger und ihre zwei Kinder finden erneut dorthin. Doch der Frieden trügt.

Der amerikanische Bürgerkrieg tobt, Rob Cameron scheint seine gefährliche Suche nach Gold fortzusetzen, und die Frage um das Schicksal von Faith, Claires und Jamies totgeglaubter Tochter, bleibt weiter offen. Zudem steht im Raum, wer das mysteriöse Kind ist, das als mögliche Enkeltochter gehandelt wird.

Die letzte Szene im Trailer zu Staffel 8 bringt außerdem einen Schockmoment: Claire wird von einem Mann, der nicht gezeigt wird, mit „Mrs. Fraser“ angesprochen, woraufhin sie ihn ansieht und entgeistert flüstert „Is it possible?“ (zu Deutsch: „Ist es möglich?“). Um wen könnte es sich handeln? Erwartet Fans vielleicht das Comeback einer totgeglaubten Figur? Wir dürfen gespannt bleiben.

Anzeige

Wisst ihr, welche Science-Fiction-Serie Diana Gabaldon zu „Outlander“ inspirierte? Das und noch mehr interessante Fakten zur Serie erfahrt ihr im Video unserer Kollegen von kino.de:

Für Ungeduldige: das Prequel der Serie

Um nicht ganz auf die „Outlander“-Welt zu verzichten, könnt ihr ab Sommer 2025 in das Prequel der Serie mit dem Titel „Outlander: Blood of my Blood“ eintauchen. Darin geht es um die Liebesgeschichte von Jamies Eltern, Brian Fraser und Ellen MacKenzie. Die Dreharbeiten starteten bereits im Dezember 2023, wie der Herald Scotland damals berichtete. Vorgesehen sind zehn Episoden.

Die Outlander-Saga in 7 Bänden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 13:48 Uhr

Seid ihr genauso begeistert von den Büchern, auf denen die Serie basiert, dürft ihr euch noch mehr freuen, denn Autorin Diana Gabaldon schreibt bereits an Buch Nummer zehn.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.