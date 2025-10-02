Ozzy Osbournes verrücktes Leben: 14 unglaubliche Fakten über den Prince of Darkness

Durch seine Musik und sein Rockstar-Leben wurde Ozzy Osbourne unsterblich.
Als Lead-Sänger von Black Sabbath wurde John Michael „Ozzy“ Osbourne zur Heavy-Metal-Legende. Aber auch über seine musikalische Karriere hinaus sorgte der Prince of Darkness mit irren Aktionen, wie der Enthauptung einer Fledermaus und ausschweifende Drogen-Exzessen für Schlagzeilen. In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 14 unglaubliche Fakten über den Musiker und Reality-Star vor.
Ozzy beißt Fledermaus den Kopf ab
Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Fakt rund um das verrückte Leben von Ozzy Osbourne. 1982 warf ein Fan während eines Konzerts eine Fledermaus auf die Bühne. Ozzy nahm das arme Tier hoch und biss beherzt zu.
In einem Interview gab Ozzy zu, dass er das Tier für ein Spielzeug hielt und seinen Fehler erst bemerkte, als sich sein Mund mit Blut füllte. Nach dem Konzert ging es auch direkt ins Krankenhaus, wo sich der Sänger gegen Tollwut impfen ließ (Quelle: Rolling Stone).
Ozzy fällt 19 Mal durch Führerscheintest
Ozzy Osbourne erhielt erst mit 61 Jahren seinen Führerschein. Dafür brauchte er beachtliche 20 Anläufe. Sein Kommentar dazu, warum es die ersten 19 Mal nicht geklappt hat: „Ich war immer betrunken, stoned oder was auch immer.“ (Quelle: Münchner Tageszeitung)
Eine Froschart ist nach Ozzy benannt
Die Fledermaus-Story hat weite Kreise gezogen und so wurde 2014 eine neu entdeckte Froschart im Amazonas, die fledermausartige Laute produziert, kurzerhand Dendropsophus ozzyi genannt (Quelle: Blabbermouth).
Ozzy steht in der WWE Hall of Fame
Ozzy ist zwar gar kein Wrestler gewesen, wurde 2021 aber trotzdem in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Der Grund: Der Musiker hatte sich über viele Jahrzehnte hinweg für die Vereinigung eingesetzt und war sogar mal als Gastgeber der Monday Night Raw Edition aufgetreten.
Ozzy machte für WoW Werbung
Besondere Aufmerksamkeit bekam in den 2000er-Jahren auch ein Werbespot mit dem Prince of Darkness, der in Zusammenarbeit mit dem Online-Rollenspiel World of Warcraft entstand. In dem Spot legt sich Ozzy mit WoW-Antagonist Arthas, auch bekannt als der Lichkönig an. Heute genießt diese Werbekampagne, an der auch andere Stars wie Mr. T, Chuck Norris und Jean-Claude van Damme beteiligt waren, Kultstatus.
Ozzy ist auch ein Videospielcharakter
Als Heavy-Metal-Legende hatte Ozzy 2009 in dem Videospiel Brütal Legend einen Gastauftritt als The Guardian of Metal (Wächter des Metal). Das Spiel war zwar kein kommerzieller Erfolg, entwickelte sich aber zum Kult-Game.
Ozzy als Familienvater und TV-Star
Zwischen 2002 und 2005 erschien die Doku-Soap The Osbournes über MTV. In der Serie wurde der Familienalltag von Ozzy, seiner Frau Sharon und den gemeinsamen Kindern gezeigt. Die Show trug viel dazu bei, dass die Öffentlichkeit den vermeintlich harten Rockstar plötzlich als etwas seltsamen, aber harmlosen Familienvater wahrnahm.
Die Beatles machten Ozzy zum Musiker
Das Ozzy anfing sich für Musik zu begeistern, geht auf seine Liebe zu den Beatles zurück. Einen besonderen Einfluss soll hier der Song She Loves You gehabt haben (Quelle: That Eric Alper).
So hoch ist Ozzys Vermögen
Zum Zeitpunkt seines Todes im Juli 2025 wurde sein Vermögen auf gut 220 Millionen US-Dollar geschätzt. Dabei soll er allein 50 Millionen US-Dollar mit den Einnahmen aus Merch-Verkäufen gemacht haben (Quelle: That Eric Alper).
Ozzy litt an Parkinson
Im Jahr 2019 wurde bei Ozzy Parkinson diagnostiziert. Aus diesem Grund musste er sein Abschlusskonzert auch im Sitzen abhalten (Quelle: t-online).
Ozzy liebte diese Film-Komödie
Ozzy war ein großer Fan der britischen Kult-Komödie Das Leben des Brians, die erstmal 1979 erschien und davon handelt, wie ein normaler Mann mit dem Messias verwechselt wird.
Ozzy und die Music Hall of Fame
Ozzy ist gleich zweimal in der britischen Music Hall of Fame vertreten. Einmal mit seiner Band Black Sabbath, aber auch als Solo-Künstler.
Ozzys schlimme Jugendjahre
Als Teenager litt Ozzy an Depressionen, die auch mit dem frühen Tod seines Vaters zusammenhingen, und versuchte sich mehrfach das Leben zu nehmen.
Ozzy ignorierte seinen echten Namen
Ozzy, der eigentlich John hieß, reagierte nicht, wenn man ihn mit seinem Geburtsnamen ansprach (Quelle: IMDb).