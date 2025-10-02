Ozzy Osbournes verrücktes Leben: 14 unglaubliche Fakten über den Prince of Darkness

Die Legende um Ozzy Osboune und die Fledermaus.© Getty Images / Koh Hasebe / Shinko Music 2 / 15

Beginnen wir mit dem wohl bekanntesten Fakt rund um das verrückte Leben von Ozzy Osbourne. 1982 warf ein Fan während eines Konzerts eine Fledermaus auf die Bühne. Ozzy nahm das arme Tier hoch und biss beherzt zu.

In einem Interview gab Ozzy zu, dass er das Tier für ein Spielzeug hielt und seinen Fehler erst bemerkte, als sich sein Mund mit Blut füllte. Nach dem Konzert ging es auch direkt ins Krankenhaus, wo sich der Sänger gegen Tollwut impfen ließ (Quelle: Rolling Stone).