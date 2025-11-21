Paramount+ 2025: Kosten, Unterschiede und Funktionen der verschiedenen Abos

Mit „Paramount+“ kam 2022 der nächste Kandidat auf den immer größer werdenden deutschsprachigen Streaming-Markt. Wie viel euch die Abos kosten und welche Optionen es gibt, erfahrt ihr hier.
Abos: Kosten & Funktionen in der Übersicht
In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist „Paramount+“ seit dem 8. Dezember 2022 erhältlich. Der Streamingdienst von Paramount wird dabei über verschiedene Wege angeboten: Als eigenes Abo mit einer App (wie man es von Netflix, Disney+ & Co. gewohnt ist) sowie als zusätzlicher kostenfreier Inhalt im „Sky Q Cinema Paket“ oder als hinzubuchbarer Kanal bei Amazon Prime.
Was ihr bei den 3 Abo-Stufen direkt bei Paramount für einen Funktionsumfang erhaltet und wie sie sich unterscheiden, haben wir hier in einer Tabelle für euch zusammengefasst:
Mit Amazon Prime
Alternativ könnt ihr Paramount Plus auch als Amazon-Channel zu eurer Prime-Mitgliedschaft hinzubuchen. Hier könnt ihr jedoch nur zwischen den beiden Abo-Stufen „Basic mit Werbung“ für monatlich 5,99 Euro oder „Standard“ für monatlich 9,99 Euro wählen. Dafür habt ihr hier den Vorteil, dass ihr das Angebot so zusammen in einer App habt und alles direkt über einen Login erreicht.
Zum Paramount-Plus-Channel bei Amazon
Mit Sky Q
Das „Basic mit Werbung“-Abo von Paramount ist im „Sky Cinema“-Paket enthalten. Am günstigsten ist hier die Kombination von „Entertainment Plus“- und „Cinema“-Paket, was ihr ab 40,50 Euro im Monat erhaltet (bei Sky anschauen).
Aber auch bei allen größeren Paketen, in denen das Cinema-Paket enthalten ist, ist natürlich Paramount Plus inklusive.
Preisverlauf: Preiserhöhung & neue Abos
Standard
Premium
Basic mit Werbung
8.12.2022
7,99 €
26.3.2025
12,99 €
5.6.2025
9,99 €
5,99 €
März 2025: Premium-Abo
Nach ewiger Aufschieberei hat Paramount im März 2025 endlich auch das Premium-Abo für deutsche Kunden des Streamingdienstes zugänglich gemacht. Das Abo für monatlich 12,99 Euro bietet unter anderem 4K-Auflösung, HDR (HDR10/Dolby Vision) und Surround-Sound (Dolby Atmos) sowie bis zu 4 parallele Streams mit einem Account.
Juni 2025: Preiserhöhung & Basic-Abo mit Werbung
Im Juni 2025 startet das günstigere, werbeunterstütze Abo "Basic mit Werbung". Mit der Einführung wird aber gleichzeitig der Preis des Standard-Abos um 2 Euro von monatlich 7,99 Euro auf 9,99 Euro erhöht.
Was ist mit WOW?
Die Inhalte von „Paramount+“ sind nur über „Sky Q“ und nicht über den „Sky“-Streamingdienst „WOW“ zu sehen (Quelle: Sky).
Weil die Inhalte des Streamingdienst „Peacock“ im „Serien“-Paket bei „Sky Q“ wie „WOW“ enthalten waren, lag die Annahme nahe, dass „Sky Deutschland“ mit Paramount einen ähnlichen Deal schließt. Entgegen der Hoffnung sind die Inhalte aber zurzeit nicht im „Filme & Serien“-Paket von „WOW“ enthalten.
Allgemeine Infos
Statt die Lizenzen ihrer Filme und Serien an andere Streaming-Anbieter abzugeben, setzen immer mehr Medienunternehmen auf ihren ganz eigenen Streamingdienst. Dabei ist „Paramount+“ aber keineswegs neu, sondern bereits unter dem Namen „CBS All Access“ seit 2014 in den USA und weiteren Ländern aktiv gewesen.
Mit der Namensänderung zu „Paramount+“ im März 2021 wurden auch die Pläne zur weiteren Ausbreitung bekannt. Und so ging das neue Zuhause von „Star Trek“, „SpongeBob“, „Halo“ und mehr auch im DACH-Raum 2022 an den Start.