Paukenschlag bei ProSieben: Joko und Klaas ziehen den Schlussstrich

Eine ProSieben-Ära geht zu Ende.

Nach mehr als 13 Jahren ziehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen Schlussstrich unter „Das Duell um die Welt“. Die kommende Staffel im Herbst wird die letzte sein. Für den großen Abschied planen die Entertainer noch drei finale Folgen, in denen sie besondere Legenden aus früheren Ausgaben präsentieren wollen (Quelle: DWDL).

Joko und Klaas beenden „Das Duell um die Welt“ auf ProSieben

Was einst als kleines Segment in der ProSieben-Show „neoParadise“ begann, entwickelte sich zu einem spektakulären Format der deutschen Fernsehlandschaft. Die Grundidee war ebenso simpel wie genial: Joko und Klaas schicken sich gegenseitig auf absurde Missionen rund um den Globus. Seit der sechsten Staffel treten zusätzlich Prominente für die beiden Moderatoren an und stellen sich waghalsigen Herausforderungen. Die Show erreichte zuletzt noch zweistellige Marktanteile in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Klaas Heufer-Umlauf erklärt, dass es eine Qualität in der Zusammenarbeit sei, Formate zu beenden, wenn man das Gefühl hat, damit fertig zu sein. Und mal ehrlich: Lieber ein klarer Schlussstrich, als eine Show künstlich am Leben zu erhalten, die nur noch vor sich hin vegetiert, oder?

Joko und Klaas bleiben ProSieben weiter treu

Auch wenn der Abschied für Fans schwerfallen dürfte, haben Joko und Klaas ja noch etliche andere Formate auf ProSieben in petto – darunter etwa „Wer stiehlt mir die Show?“ und „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Und an diesen möchte das Duo auch weiterhin festhalten.

Der letzte Vorhang fällt im Herbst, wenn die finalen drei Episoden über die Bildschirme flimmern. Joko lässt jedoch durchscheinen, dass man sich in den letzten Folgen nicht zurückhalten wird: „Das ist ja jetzt scheißegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind.“