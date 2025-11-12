Paukenschlag bei Sky und WOW: Kunden müssen sich 2026 entscheiden

Serienfans werden 2026 vor die Wahl gestellt.

Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass der Streamingdienst HBO Max 2026 auch in Deutschland verfügbar sein wird. Unklar war indessen, was mit den ganzen HBO-Serien passiert, die aktuell noch auf Sky beziehungsweise WOW im Programm sind. Nun hat sich der Streamingdienst offiziell dazu geäußert. Demnach werden nur alte HBO-Serien auf Sky und WOW fortgesetzt.

Neue HBO-Serien laufen nicht mehr auf Sky

Mit Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV und vielen weiteren Streaminganbietern, haben deutsche Serien- und Filmfans bereits die Qual der Wahl. Im Januar 2026 gesellt sich noch ein weiterer Gigant dazu: HBO Max.

Unter dem Dach dieser Marke sind Welterfolge wie Game of Thrones, Euphoria und The Last of Us entstanden. Da HBO Max hierzulande aber bisher nicht veröffentlicht wurde, hat stattdessen Sky den Vertrieb der genannten Serien in Deutschland übernommen.

Das ändert sich im kommenden Jahr. Wer weiterhin neue HBO-Serien sehen will, der braucht zukünftig auch ein Abo bei HBO Max – das betrifft zum Beispiel die neue Game-of-Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Trotzdem werden bereits angefangene HBO-Serien nicht schlagartig von Sky beziehungsweise WOW verschwinden. Sky hat gegenüber DWDL bestätigt:

Auch relevante Inhalte von Warner Bros. Discovery bleiben weiterhin Bestandteil unseres Portfolios - darunter die neuesten Staffeln von Serienhits wie 'House of the Dragon', 'The White Lotus', 'The Last of Us' oder 'Euphoria'. So können Sky- und Wow-Kundinnen und Kunden die laufenden HBO-Serien, die sie begonnen haben, auch nahtlos zu Ende schauen. (Quelle: DWDL

Es bleibt allerdings fraglich, ob die genannten Serien auch nach ihrem Ende lange Zeit bei Sky beziehungsweise WOW bleiben oder ob der Anbieter die Lizenzen irgendwann auslaufen lässt. Spätestens dann müssten HBO-Fans zur Hauptquelle, also HBO Max wechseln.

Sky geht Partnerschaft mit Sony ein

Sky hat aber bereits einen Content-Plan für die Zukunft. So hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit Sony Pictures Television angekündigt. Diese Kooperation soll den Wegfall neuer HBO-Produktionen abfedern. Sky- und WOW-Kunden können sich 2026 also auf viele Sony-Serien und -Filme freuen.

Darunter zählen bereits bekannte Blockbuster wie Uncharted oder Jumanji, aber auch ganz neue Serien wie Lord of the Flies, eine erneute Umsetzung des Bestseller-Romans Herr der Fliegen.

