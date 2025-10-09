„Peaky Blinders“ Sequel: So geht es weiter

Seit 2013 durften sich Fans der „Peaky Blinders“ freuen, bis 2022 mit der sechsten Staffel Schluss war. Die Geschichte rund um die Shelby-Familie und ihre Gangsterbande wird aber weitererzählt – und das in mehreren Formaten.

Darum geht es in „Peaky Blinders“

Die Serie spielt im Birmingham des frühen 20. Jahrhunderts. Mittelpunkt der Handlung sind die „Peaky Blinders“, eine Gang, angeführt von Thomas Shelby (gespielt von Cillian Murphy) und seiner Familie. Die Shelbys sind irischer Abstammung und vereinen in ihrer Bande neben Iren auch Roma.

Geschäftlich sind sie im illegalen Glücksspiel tätig, Thomas Shelby versucht aber aus den Untergrundaktivitäten herauszukommen und stattdessen seine Familie und Mitglieder zu erfolgreichen (und legalen) Unternehmern zu machen. Dabei stehen ihm sowohl die Nachwirkungen des ersten Weltkrieges als auch Verstrickungen aus den illegalen Machenschaften und persönliche Beziehungen immer wieder im Weg.

Für alle „Peaky Blinders“-Fans haben wir zehn Fun Facts zur Serie zusammengestellt:

Diese Erweiterungen zu „Peaky Blinders“ kommen

Nach dem Ende der sechsten Staffel „Peaky Blinders“ stellte Steven Knight – der Ideengeber zur Serie – bereits in Aussicht, dass die Saga um die Shelby Familie noch nicht zu Ende sei. Fans dürfen sich seit einiger Zeit über einen kommenden „Peaky Blinders“-Film freuen.

Nun steht fest: Der Film wird „The Immortal Man – A Peaky Blinders Film“ heißen. Aber anders als von vielen bis jetzt vermutet, stellt der Film nicht das Ende der Geschichten rund um die „Peaky Blinders“ dar. Netflix hat gemeinsam mit BBC bestätigt, dass es eine weitere Serie innerhalb der Saga geben wird, die bereits jetzt zwei Staffeln zugesprochen bekommen hat.

Das ist zum Film bekannt

Details zum kommenden Film haben auf sich warten lassen. Dabei fanden die Dreharbeiten bereits 2024 statt, Netflix soll sich aber mit der Postproduktion Zeit gelassen haben. Die Handlung soll an die Serie anschließen und dementsprechend die Geschehnisse nach 1934 weitererzählen.

Im Film wird Cillian Murphy erneut die Rolle des Thomas Shelby spielen. Auch andere bekannte Figuren sind wieder dabei. Darunter Hayden Stagg (Stephen Graham), Ada Thorne (Sophie Rundle), Charlie Strong (Ned Dennehy), Johnny Dogs (Packy Lee) und Cury (Ian Peck).

Neue „Peaky Blinders“-Serie

Während der Film bereits länger bekannt war, ist die neue Serie erst diesen Herbst bestätigt worden und eröffnet ein neues Kapitel der „Peaky Blinders“-Saga. Aktuell sind zwei Staffeln angekündigt, in denen es um Birmingham ab 1953 gehen soll. Laut Steven Knight und BBC wird es um Birmingham nach dem zweiten Weltkrieg und eine neue Generation Shelbys gehen.

Der Wiederaufbau Birminghams wird laut den Serienmachern zum Schauplatz von Machtkämpfen epischen Ausmaßen. Chancen und Gefahren haben einen neuen Höhepunkt erreicht und die Shelby-Familie steht im Zentrum des Geschehens.