Pech für Disney+: Amazon-Prime-Film ist die neue Nummer 1

Planet der Affen: New Kingdom ist nicht mehr an der Spitze der Streaming-Charts. Stattdessen thront dort nun eine fünf Jahre alte Dokumentation und katapultiert Prime Video mal wieder an die Spitze.

Alien-Doku erobert deutsche Streaming-Charts

Eine Dokumentation sieht man eher selten auf dem ersten Platz der Streaming-Charts. Dennoch ist Memory – Über die Entstehung von Alien der aktuell meistgefragte Film in der deutschen Streaming-Welt (Quelle: JustWatch). Da hat auch der bisherige Spitzenplatz Planet der Affen: New Kingdom keine Chance.



Wie der Name schon vermuten lässt, geht Memory auf die Entstehungsgeschichte von Alien aus dem Jahr 1979 ein. Der Kultfilm von Regisseur Ridley Scott (Gladiator) gilt als Meisterwerk des Sci-Fi-Horrors.



Hier kommt ihr direkt zu Memory – Über die Entstehung von Alien:

Das große Interesse an der Dokumentation ist auch kein Zufall, immerhin läuft seit kurzer Zeit Alien: Romulus in den deutschen Kinos, der mittlerweile siebte Teil der beliebten Horror-Filmreihe (mehr dazu in diesem Artikel).



Memory: The Origins of Alien, wie der Film im Original heißt, ist jedenfalls Pflichtprogramm für jeden Horror- und Alien-Fan. Das sehen auch die Kritiker so, die die Dokumentation im Schnitt zu 81 Prozent weiterempfehlen. Der User-Score liegt sogar bei schwindelerregenden 92 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes).

Wo läuft Memory: The Origins of Alien noch im Stream?

Falls ihr übrigens keine Prime-Kunden seid, den Film aber trotzdem sehen wollt, dann habt ihr eventuell Glück. Memory ist nämlich auch über den Streaming-Anbieter WOW abrufbar (Memory auf WOW ansehen).



Alternativ könnt ihr euch die Dokumentation aber auch ganz regulär über Amazon Prime Video ausleihen. Kostenpunkt: 3,99 Euro. Oder aber ihr holt euch den Film direkt für immer, dann sind 9,99 Euro fällig. Die Entscheidung liegt bei euch.



Und falls ihr noch gar keinen Berührungspunkt mit der Alien-Reihe hattet, dann hilft euch der nachfolgende Artikel weiter:

