Peinlich: Marvel-Star Hugh Jackman wurde am Set von X-Men ausgelacht

Wolverine existiert wirklich, aber Schauspieler Hugh Jackman konnte es einfach nicht glauben.

Hollywood-Star Hugh Jackman assoziieren Filmfans seit gut zwei Jahrzehnten mit Marvel-Held Wolverine. Erst 2024 hat Jackman den kernigen Mutanten mit den Adamantium-Krallen in Deadpool & Wolverine erneut gespielt – ein Milliarden-Erfolg. Ganz am Anfang seiner Superhelden-Karriere hatte der gebürtige Australier aber noch keine Ahnung von der Comic-Figur und ihren Ursprüngen, wie er in einem Interview gesteht. So war er davon überzeugt, dass ein Wolverine gar nicht existiert.

Auf diesem Tier basiert die beliebte Comic-Figur

Wie viele Comic-Figuren, darunter Spider-Man, Batman oder Ant-Man, basiert auch Wolverine auf einem Tier, dem sogenannten Vielfraß. Diese Raubtierart aus der Familie der Marder gilt als besonders kräftig und angriffslustig und ist dafür bekannt, sich auch mit wesentlich größeren Feinden anzulegen. Als Jackman für die ikonische Rolle für den ersten X-Men-Film gecastet wurde, war er aber noch davon überzeugt, dass es sich bei einem Wolverine um ein Fabelwesen handelt.

Also studierte er für die Rolle das Verhalten von Wölfen. Als er sich am Set von X-Men entsprechend verhielt, sorgte das seltsame Gepose, für einiges Gekicher und fragende Blicke – wie Jackman in einem Interview Moderator Howard Stern erklärt. Als man ihm in einem Gespräch daraufhin mitteilte, dass er ein Wolverine sei und kein Wolf, gab er nur zurück, dass so ein Tier nicht existiert. Daraufhin wurde ihm geraten, den örtlichen Zoo zu besuchen und sich von der Existenz der Raubtiere selbst zu überzeugen. Damals war ihm der Vorfall ganz schön peinlich, aber heute kann er darüber lachen (Quelle: Interview auf YouTube).

Filmfans lieben Hugh Jackman als Wolverine

Geschadet hat dieses Missverständnis jedenfalls weder seiner Karriere noch seinem Film. Jackman hat Wolverine seitdem in 10 Filmen dargestellt und viele Filmfans können sich gar keinen anderen Schauspieler mehr für die Rolle vorstellen. Wobei es eine kleine Ausnahme gibt: In dem bereits erwähnten Marvel-Film Deadpool & Wolverine taucht eine spezielle Variante von Wolverine auf, die nicht von Jackman dargestellt wird, sondern von Ex-Superman Henry Cavill.