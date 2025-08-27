Peinliche Filme im Verlauf? Mit diesem Trick verschwinden sie aus Prime Video

Öffnet ihr die Prime-Video-App, sieht man auf der Startseite die Inhalte, die zuletzt angeschaut wurden. Diesen Verlauf könnt ihr löschen, damit die Inhalte im „Fortsetzen“-Bereich nicht weiter auftauchen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Verlauf bei Prime hier löschen

Der Verlauf wird geräteübergreifend mit dem Account synchronisiert. Die angeschauten Inhalte werden also auf allen Smartphones, Tablets, Fernsehern und Browsern angezeigt, in denen das Prime-Video-Konto angemeldet ist.

Anzeige

Amazon Prime: Angefangene Filme aus Verlauf löschen

Wie man einzelne Inhalte aus dem Bereich entfernt, hängt davon ab, auf welcher Plattform ihr Prime-Video nutzt. Am einfachsten löscht ihr die Inhalte über den Wiedergabeverlauf. Den Verlauf erreicht ihr über diesen Link. Alternativ geht ihr so vor:

Startet „Amazon Prime Video“, zum Beispiel im Browser. Loggt euch in euren Account ein. Auf der Startseite seht ihr den Bereich „Zuletzt gesehen“. Hier werden Inhalte aufgeführt, die man angefangen hat zu gucken. Fahrt mit der Maus über eine Kachel. Es öffnet sich ein neues Menü. Jetzt erscheint ein „X“ bei jedem Titel. Drückt darauf, um den jeweiligen Inhalt aus dem Verlauf zu entfernen.

Anzeige

Beim Fire-TV-Stick könnt ihr die Titel auch über die Menü-Taste (≡) auf der Fernbedienung aus dem „Fortsetzen“-Bereich entfernen.

Hinweis: Am Smartphone könnt ihr länger auf eine Kachel mit einem Titel drücken. Dann erscheint ein neues Menü, worüber ihr einen Inhalt „ausblenden“ könnt. Der Titel verschwindet so zwar aus der „Fortsetzen“-Liste, wird euch dann aber auch in anderen Bereichen nicht mehr angezeigt.

Amazon Prime: Alle angeschauten Inhalte aus dem Verlauf löschen

Daneben wird bei Amazon Prime ein Verlauf mit allen jemals angesehenen Filmen angelegt. Daraus werden zum Beispiel die Empfehlungen für weitere Inhalte erstellt. Hier könnt ihr ebenfalls bestimmte Titel aus dem Wiedergabeverlauf löschen. Das geht so:

Öffnet Amazon Prime Video und loggt euch in euren Account ein. Steuert die Einstellungen über das Zahnrad an. Hier findet ihr den Abschnitt „Wiedergabeverlauf“. Es werden alle Filme angezeigt, die mit diesem Prime-Account angesehen wurden. Drückt bei jedem Eintrag auf „Film aus dem Wiedergabeverlauf löschen“, wenn er dort nicht mehr auftauchen soll.

Bildquelle GIGA

Bei Serien steht hier „Folgen aus dem Wiedergabeverlauf löschen“. So „vergisst“ Amazon Prime, dass ihr diese Serie jemals zu schauen begonnen habt. Die Wiedergabeliste wird für jedes Profil separat angelegt. Schauen also verschiedene Nutzer über den Prime-Account, könnt ihr oben bei „Wer schaut gerade?“ das richtige Profil auswählen.

Anzeige

Es kann verschiedene Gründe geben, wieso ihr den Video-Verlauf beim Streaming-Dienst eurer Wahl entfernen möchtet. Oft tauchen hier Titel auf, die automatisch gestartet werden, sobald man einen anderen Film zu Ende geschaut hat. Häufig ist es auch so, dass man eine Serie angefangen, dann aber die Lust daran verloren hat, sie aber trotzdem immer in den Vorschlägen auftaucht. Das kann schnell nerven. Komplett ausblenden kann man den Verlauf nicht.

Tipp: An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man die Suchverläufe bei Amazon löschen kann.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.