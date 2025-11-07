„Percy Jackson“ Staffel 2: Disney+ zeigt neuen Trailer der zweiten Season

Das Camp Half-Blood öffnet wieder seine Tore! Nun steht fest, wann ihr Percy Jackson und seine Freunde wieder auf Disney+ sehen könnt. Passend dazu, hat Disney+ einen neuen Trailer der zweiten Staffel veröffentlicht und zeigt, was euch im Dezember erwartet.

Neuer Trailer zeigt Percys nächstes Abenteuer

Disney+ hat endlich den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von „Percy Jackson and the Olympians“ veröffentlicht. Darin seht ihr Percy, Annabeth und Grover auf einer gefährlichen Mission über das Meer der Monster, inklusive erster Aufnahmen von Percys Halbbruder Tyson, dem Zyklopen.

Im Dezember geht es weiter

„Percy Jackson“ auf Disney+

Im Rahmen der D23 Expo 2024 einen ersten Teaser für die neue Staffel veröffentlicht, der neben dem Status der Dreharbeiten auch erste Einblicke auf das Kommende bietet. Mittlerweile hat Disney+ einen weiteren Teaser veröffentlicht:

Die zweite Staffel startet am 10. Dezember 2025 auf der Streamingplattform. Der deutsche Start könnte sich um einen Tag verzögern. Disney hat bisher nicht bestätigt, ob alle Episoden auf einmal erscheinen oder wöchentlich veröffentlicht werden. Die zweite Staffel umfasst acht Episoden. Gedreht wurde von Februar bis Juni 2025 in Vancouver. Showrunner bleibt weiterhin Jon Steinberg, unter Aufsicht von Buchautor Rick Riordan selbst.

Zweite Staffel basiert auf „Im Bann des Zyklopen“

Einer der zahlreichen Gründe für den Erfolg der ersten Staffel von „Percy Jackson“ ist die Nähe zu den Romanen, auf denen die Serie basiert. Deshalb lässt sich auch erahnen, in welche Richtung die Handlung der zweiten Staffel steuern wird. Diese folgt nämlich der Handlung des zweiten Buchs der „Percy Jackson and the Olympians“-Reihe.

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen

Ein Jahr nach der ersten Staffel findet Percy seinen Weg zurück zu Camp Half-Blood. Neben der Weiterentwicklung seiner Freundschaft zu Annabeth ist Grover spurlos verschwunden. Zusätzlich sieht die Situation innerhalb des Camps auch nicht sehr rosig aus – die Gefolgen von Kronos haben die Zügel an sich gerissen.



Zeit also für Percy, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und sich wieder in heldenhafte Abenteuer zu stürzen. Auf seinem Weg trifft er nicht nur seinen Bruder – den Zyklop Tyson – sondern auch reichlich Monster, Halb-Götter und Götter, die ihm mal wieder an den Kragen wollen.

Neue Gesichter im Cast

Neue Charaktere bedeuten auch eine Ergänzung im bestehenden Cast von „Percy Jackson“ Staffel 2. Neben Walker Scobell, Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries gesellt sich noch Daniel Diemer als Tyson dazu.



Den Cast mit einigen der Neuzugänge findet ihr hier:

Walker Scobell als Percy Jackson

Leah Sava Jeffries als Annabeth Chase

Aryan Simhadri als Grover Underwood

Daniel Diemer als Tyson

Dior Goodjohn als Clarisse La Rue

Charlie Bushnell als Luke Castellan

Sandra Bernhard als Anger

Kristen Schaal als Tempest

Margaret Cho als Wasp

Virginia Kull als Sally Jackson

Glynn Turman als Chiron / Mr. Brunner

Ausblick: Geht es mit Staffel 3 weiter?

Gute Nachrichten für alle Fans: Disney+ hat „Percy Jackson and the Olympians“ bereits um eine dritte Staffel verlängert. Autor Rick Riordan bestätigte in einem Interview mit ScreenRant, dass Staffel 3 sich bereits in Planung befindet. Ziel ist es, die Wartezeit zwischen den Staffeln deutlich zu verkürzen.

Da die zweite Staffel im Dezember 2025 startet, könnte Staffel 3 („Der Fluch des Titanen“) bereits 2027 auf Disney+ erscheinen. Riordan selbst betonte, dass das Team auf Qualität achtet, aber gleichzeitig ein zügiger Produktionsstart geplant ist.