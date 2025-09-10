Perfekt für heute Abend: Kino-Hit Drachenzähmen leicht gemacht (2025) im Stream anschauen

Das Remake könnt ihr euch jetzt bei diesen Streamingdiensten ansehen.

Obwohl das Remake noch vereinzelt im Kino läuft, könnt ihr euch Drachenzähmen leicht gemacht auch ab sofort im Stream über Amazon und andere Anbieter ansehen. Wir verraten euch, was der Film kostet und was ihr über das neueste Abenteuer von Hicks und Ohnezahn wissen müsst.

Ab jetzt im Heimkino: Drachenzähmen leicht gemacht (2025)

15 Jahre nach dem ersten Film ist diesen Sommer das Live-Action-Remake zu Drachenzähmen leicht gemacht (OT: How to Train Your Dragon) im Kino erschienen. Dort war die Neuauflage bereits ein gigantischer Erfolg und konnte mehr als 624 Millionen US-Dollar einspielen – womit das Remake sogar nochmal eine Ecke erfolgreicher ist als die beliebten Animationsfilme und die Serie.

Wer den Film allerdings bisher verpasst oder auf den Heimkino-Release gewartet hat, der kann jetzt aufatmen. Ihr könnt euch das Remake ab sofort über Amazon Prime Video für 13,99 Euro digital kaufen. Die UHD-Version kostet dagegen 16,99 Euro. Bei anderen Anbietern (Apple, Sky, Chili) zahlt ihr denselben Preis. Zum Ausleihen steht Drachenzähmen leicht gemacht (2025) dagegen noch nicht zur Verfügung. Der digitale Verleih beginnt laut Maxdome am 28. August 2025.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen:

Das sagen Presse und Publikum zum Remake

Vor allem beim Publikum kam Drachenzähmen leicht gemacht (2025) herausragend gut an. So sind aktuell 97 Prozent aller Reviews auf Rotten Tomatoes positiv. Auch die internationale Presse ist überwiegend zufrieden. Hier hält das Remake einen Score von 76 Prozent. Der Hollywood Reporter schreibt im Review zum Beispiel:

Drachenzähmen leicht gemacht wird dem Charme des Originals gerecht. Es ist kein notwendiges Remake, aber zumindest ist es kein schlechtes.

Das fasst die allgemeine Stimmung ziemlich gut zusammen. Bei der Neuverfilmung handelt es sich nämlich um ein 1-zu-1-Remake, das den Animationsfilm nahezu identisch mit echten Schauspielern umsetzt.

