Perfekt gegen die Sommerhitze: 10 Filme, die euch an eiskalte Orte bringen

Keine Lust auf die Hitze? Diese 10 frostigen Filme kühlen euch ab.
Die aktuelle Hitzewelle kann einen ganz schön fertigmachen. Damit ihr trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt, stellen wir euch in dieser winterlichen Bilderstrecke 10 Filme vor, die eine eiskalte Stimmung vermitteln.
The Day After Tomorrow
In dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow von 2004 gefriert die ganze Welt. In den Hauptrollen seht ihr unter anderem Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid und Emmy Rossum. Über Disney+ könnt ihr den Streifen sogar im Abo sehen:
Das Ding aus einer anderen Welt
In dem Horror-Klassiker von John Carpenter bekämpft ein Forscherteam eine mysteriöse Kreatur in der Arktis. Der Film gilt als Meistwerk und wird auch heute noch für seine unglaublichen Effekte geschätzt.
Everest
In Everest geht es um den gleichnamigen Berg und wie eine Gruppe Kletterer versucht diesen zu bezwingen. In den eisigen Höhen gerät die Gruppe rund um Jason Clarke, Josh Brolin und Jake Gyllenhaal allerdings schnell an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.
The Shining
Noch ein Horror-Klassiker! In dem Kultfilm von Regie-Legende Stanley Kubrick verliert ein junger Jack Nicholson in einem abgelegenen Berg-Hotel langsam, aber sicher den Verstand. Der Film basiert auf einem Roman von Stephen King.
Die Schneegesellschaft
Der Name ist hier Programm: Ein Flugzeug stürzt in den verschneiten Anden ab, woraufhin für die Überlebenden ein brutaler Kampf in eisiger Kälte beginnt. Die dramatische Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, die sich im Jahr 1972 ereignet haben. Streamen könnt ihr den Film auf Netflix.
Die Eiskönigin – Völlig unverfroren
Auch für kleine und große Kinder gibt es den perfekten Schnee- und Winterfilm. Mit Frozen, auch bekannt als Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, erwartet euch ein frostiges Abenteuer mit liebenswürdigen Figuren und dem typischen Disney-Charme.
Ice Age
Die Ice-Age-Reihe darf in so einer Bilderstrecke natürlich nicht fehlen. Besonders, da im kommenden Jahr der sechste Teil im Kino starten soll. Eine tolle Gelegenheit, die fünf Vorgänger nochmal zu schauen.
The Grey – Unter Wölfen
Für Survival-Fans führt kein Weg vorbei an The Grey – Unter Wölfen. In dem unterkühlten Thriller muss sich Oscarpreisträger Liam Neeson durch die verschneite Wildnis kämpfen, während ihm hungrige Wölfe auflauern.
The Hateful 8
Der beliebte Western The Hateful 8 ist zwar mit fast 3 Stunden Lauflänge ein ziemlicher Brocken, dafür bekommt ihr in dem Werk von Regisseur Tarantino aber auch jede Menge kühle Schnee- und Winterlandschaften zu sehen.