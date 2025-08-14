Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Perfekt gegen die Sommerhitze: 10 Filme, die euch an eiskalte Orte bringen

Perfekt gegen die Sommerhitze: 10 Filme, die euch an eiskalte Orte bringen

Daniel Boldt
Daniel Boldt,
3 min Lesezeit
In diesen 10 Filmen wird euch so richtig kalt.
In diesen 10 Filmen wird euch richtig kalt.© Entertainment Film Distributors Ltd. / Bearbeitung: GIGA1 / 11
Keine Lust auf die Hitze? Diese 10 frostigen Filme kühlen euch ab.

Die aktuelle Hitzewelle kann einen ganz schön fertigmachen. Damit ihr trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt, stellen wir euch in dieser winterlichen Bilderstrecke 10 Filme vor, die eine eiskalte Stimmung vermitteln.

The Day After Tomorrow

Poster
The Day After Tomorrow | Trailer (Englisch)2 / 11
In dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow von 2004 gefriert die ganze Welt. In den Hauptrollen seht ihr unter anderem Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid und Emmy Rossum. Über Disney+ könnt ihr den Streifen sogar im Abo sehen:

The Day After Tomorrow

„The Day After Tomorrow“ im Stream

Kinostart: 21.05.2004 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Abenteuer, Action, Science Fiction, Thriller
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 124 Min.

Das Ding aus einer anderen Welt

Poster
Das Ding aus einer anderen Welt (1982) | Trailer3 / 11
In dem Horror-Klassiker von John Carpenter bekämpft ein Forscherteam eine mysteriöse Kreatur in der Arktis. Der Film gilt als Meistwerk und wird auch heute noch für seine unglaublichen Effekte geschätzt.

Das Ding aus einer anderen Welt

„Das Ding aus einer anderen Welt“ im Stream

Kinostart: 22.10.1982 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Action, Horror, Science Fiction
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 109 Min.

Everest

Poster
Everest: Offizieller Trailer4 / 11
In Everest geht es um den gleichnamigen Berg und wie eine Gruppe Kletterer versucht diesen zu bezwingen. In den eisigen Höhen gerät die Gruppe rund um Jason Clarke, Josh Brolin und Jake Gyllenhaal allerdings schnell an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.

Everest

„Everest“ im Stream

Kinostart: 17.09.2015 Streaming-Start: 15.01.2016
Genre: Abenteuer, Drama, Thriller
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 150 Min.

The Shining

Poster
The Shining | Trailer5 / 11
Noch ein Horror-Klassiker! In dem Kultfilm von Regie-Legende Stanley Kubrick verliert ein junger Jack Nicholson in einem abgelegenen Berg-Hotel langsam, aber sicher den Verstand. Der Film basiert auf einem Roman von Stephen King.

Shining

„Shining“ im Stream

Kinostart: 16.10.1980 Streaming-Start: 01.01.2000
Genre: Horror, Thriller, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 146 Min.

Die Schneegesellschaft

Poster
Die Schneegesellschaft | Offizieller Trailer6 / 11
Der Name ist hier Programm: Ein Flugzeug stürzt in den verschneiten Anden ab, woraufhin für die Überlebenden ein brutaler Kampf in eisiger Kälte beginnt. Die dramatische Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, die sich im Jahr 1972 ereignet haben. Streamen könnt ihr den Film auf Netflix.

Die Schneegesellschaft

„Die Schneegesellschaft“ im Stream

Kinostart: 21.12.2023 Streaming-Start: 04.01.2024
Genre: Drama
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 145 Min.

Die Eiskönigin – Völlig unverfroren

Poster
Disney's Frozen Official Trailer7 / 11
Auch für kleine und große Kinder gibt es den perfekten Schnee- und Winterfilm. Mit Frozen, auch bekannt als Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, erwartet euch ein frostiges Abenteuer mit liebenswürdigen Figuren und dem typischen Disney-Charme.

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

„Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ im Stream

Kinostart: 28.11.2013 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Abenteuer, Animation & Zeichentrick, Fantasy, Kinderfilm
Filmlänge: 102 Min.

Ice Age

Poster
Ice Age (2002) | Trailer8 / 11
Die Ice-Age-Reihe darf in so einer Bilderstrecke natürlich nicht fehlen. Besonders, da im kommenden Jahr der sechste Teil im Kino starten soll. Eine tolle Gelegenheit, die fünf Vorgänger nochmal zu schauen.

Ice Age

„Ice Age“ im Stream

Kinostart: 21.03.2002 Streaming-Start: 14.12.2014
Genre: Abenteuer, Animation & Zeichentrick, Kinderfilm, Komödie
Filmlänge: 81 Min.

The Grey – Unter Wölfen

Poster
The Grey | Trailer Deutsch9 / 11
Für Survival-Fans führt kein Weg vorbei an The Grey – Unter Wölfen. In dem unterkühlten Thriller muss sich Oscarpreisträger Liam Neeson durch die verschneite Wildnis kämpfen, während ihm hungrige Wölfe auflauern.

The Grey - Unter Wölfen

„The Grey - Unter Wölfen“ im Stream

Kinostart: 12.04.2012 Streaming-Start: 22.08.2012
Genre: Action, Drama, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 117 Min.

The Hateful 8

Poster
The Hateful 8 | Trailer10 / 11
Der beliebte Western The Hateful 8 ist zwar mit fast 3 Stunden Lauflänge ein ziemlicher Brocken, dafür bekommt ihr in dem Werk von Regisseur Tarantino aber auch jede Menge kühle Schnee- und Winterlandschaften zu sehen.

The Hateful 8

„The Hateful 8“ im Stream

Kinostart: 28.01.2016 Streaming-Start: 25.05.2016
Genre: Drama, Krimi, Western, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 169 Min.

Wind River

Poster
Wind River | Trailer Deutsch11 / 11
In dem Thriller Wind River muss Jeremy Renner zusammen mit Elizabeth Olsen einen Mord in einem verschneiten Indianerreservat aufklären. Bei der Auflösung läuft es euch mit Sicherheit eiskalt den Rücken runter.

Wind River

„Wind River“ im Stream

Kinostart: 08.02.2018 Streaming-Start: 23.05.2018
Genre: Drama, Krimi, Thriller, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 107 Min.
