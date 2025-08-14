Perfekt gegen die Sommerhitze: 10 Filme, die euch an eiskalte Orte bringen

Everest: Offizieller Trailer 4 / 11

In Everest geht es um den gleichnamigen Berg und wie eine Gruppe Kletterer versucht diesen zu bezwingen. In den eisigen Höhen gerät die Gruppe rund um Jason Clarke, Josh Brolin und Jake Gyllenhaal allerdings schnell an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.