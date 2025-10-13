Pflichtaufgabe für den DFB! Deutschland vs. Nordirland heute live bei RTL – so seid ihr dabei

Zum Wochenstart geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das nächste Spiel in der WM-Qualifikation. Am Montag, den 13. Oktober, steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Wer zeigt Deutschland vs. Nordirland im Live-Stream und TV?

Im Free-TV können Fußball-Fans heute Abend bei RTL einschalten. Die Übertragung startet um 20:25 Uhr, der Anstoß folgt um 20:45 Uhr. Ohne TV-Anschluss könnt ihr bei RTL im Live-Stream online einschalten. Einen legalen Gratis-Live-Stream gibt es von RTL allerdings nicht. Man benötigt also ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Online-Übertragung gibt es unter anderem im hauseigenen Streaming-Dienst RTL+, bei Waipu.TV und bei Zattoo.

Deutschland vs. Nordirland: Infos zur TV-Übertragung und zum Stream

Durch den Fußballabend führt Florian König. An seiner Seite steht die DFB-Legende Lothar Matthäus als Experte bereit. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss. Worum geht es? Heute gibt es das vierte Spiel des DFB in der WM-Qualifikationsgruppe A. Beim Auftakt am Donnerstag musste man sich Slowakei mit 0:2 geschlagen geben. Im Hinspiel gegen Nordirland konnte sich Deutschland mit 3:1 durchsetzen. Zuletzt siegte man mit 4:0 gegen Luxemburg und sicherte sich somit den ersten Tabellenplatz in der Gruppe A.

Deutschland vs. Nordirland heute: Bilanz und nächste DFB-Termine

Der DFB und Nordirland trafen bislang 20 Mal aufeinander. 14 Mal ging Deutschland als Sieger vom Platz, nur 2 Mal feierten die Nordiren. Der höchste Sieg Deutschlands war zugleich das vorletzte Aufeinandertreffen. Im Rahmen der EM-Qualifikation gab es am 19. November 2019 ein beeindruckendes 6:1 für Deutschland.

Im Anschluss an das Deutschland-Spiel gibt es bei RTL noch die Highlights anderer Länderspiele vom Sonntag. Unter anderem gibt es heute noch die Qualifikationsspiele zwischen Schweden und Kosovo, Slowenien und Schweiz, Island und Frankreich, Wales und Belgien sowie das zweite Spiel aus der Deutschland-Gruppe zwischen Slowakei und Luxemburg. Mit diesem Kader geht Julian Nagelsmann in die WM-Qualifikationsspiele im Oktober:

Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen

Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen Abwehr: Robin Koch, Nathaniel Brown, David Raum, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ridle Baku

Robin Koch, Nathaniel Brown, David Raum, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ridle Baku Mittelfeld: Joshua Kimmich, Karim Adeyemi, Robert Andrich, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović

Joshua Kimmich, Karim Adeyemi, Robert Andrich, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović Sturm: Nick Woltemade, Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Jamie Leweling

So könnten die Startaufstellungen heute Abend beim Spiel zwischen Nordirland und Deutschland aussehen:

Nordirland: Peacock-Farrell - Spencer, Ballard, McNair - Hume, McCann, S. Charles, Price, Devenny - Galbraith, Reid

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Goretzka - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade

In November gibt es eine weitere Länderspielpause. Dann wird die Gruppenphase in der WM-Qualifikation abgeschlossen. Die DFB-Termine:

Freitag, 14. November: Slowakei vs. Deutschland

Montag, 17. November: Deutschland vs. Luxemburg

Ab 20:45 Uhr wird das Spiel live bei RTL im Free-TV und RTL+ im Stream übertragen. Hier geht es zum Live-Stream.