Pitbull Tour 2026: Tickets ab jetzt im Verkauf

Mr. Worldwide kommt auch 2026 nach Deutschland für ein Konzert. Die Tickets könnt ihr ab jetzt ergattern. Alle Infos zu der „I'm Back!“-Tour 2026 findet ihr hier.

Tickets für Pitbull

„I'm Back!“: Tickets für das Open-Air-Konzert

Erst im Juni war Mr. Worldwide in Deutschland für mehrere Konzerte. Doch damit ist nicht Schluss! Pitbull kommt zurück – nach Düsseldorf, um genau zu sein. Am 19. Juli 2026 macht der Sänger hierzulande Stopp für sein einziges Deutschland-Konzert. Begleitet wird er dabei von Lil Jon. Tickets für das Konzert gibt es seit dem 22. Oktober 2025 bei Ticketmaster.

Wer es nicht zu dem Konzert in Düsseldorf schafft, kann alternativ ein Auge auf die Termine in Warschau, Prag oder Arnhem werfen.

Wie oft war Pitbull in Deutschland?

Basierend auf der Konzert-Historie, war Pitbull in seiner gesamten Karriere nur siebenmal in Deutschland. Dabei schneiden die deutschen Fans im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch gut ab: Schweden, Finnland, Österreich oder Portugal wurden beispielsweise nur zweimal von Pitbull besucht.



Mit großem Abstand ist der Sänger in den USA aufgetreten, gefolgt von Kanada, Brasilien und Mexiko (Quelle: Setlist.fm). Wie sich auch in den Kommentaren auf Pitbulls Instagram-Account sehen lässt, sind insbesondere seine europäischen Fans laut über ihren Wunsch nach Konzerten.

Da Pitbull regelmäßig auf Tour geht, ist eine Welttournee mit Stopp in Deutschland nie ausgeschlossen. Zuletzt war Pitbull während seiner „Can't Stop Us Now Tour“ in Deutschland – Berlin und München waren im Juni 2022 die jeweiligen Gastgeber der Konzerte.

Ein Meer aus Pitbulls bei den Konzerten

Seit einiger Zeit hat sich besonders unter weiblichen Fans von Pitbull ein Phänomen breitgemacht. Dabei verkleiden sich die Fans als Mr. Worldwide höchstpersönlich und gehen so auf seine Konzerte – und feiern dabei ordentlich. Eine Glatzenkappe, Sonnenbrille, Bart und Anzug: schon ist das Pitbull-Kostüm perfekt.

4 Glatzenkappen im Set

Der Trend hat sich wie ein Wildfeuer unter den Konzertbesuchern verbreitet und immer wieder tauchen neue Videos mit den Pitbulls auf. Der Sänger selbst freut sich darüber, dass seine Fans ihren Spaß damit haben und sich so beim Feiern und seinen Konzerten gut fühlen.

