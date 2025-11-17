Platz 1 bei Amazon: Einer der schlechtesten Filme des Jahres stürmt die Streaming-Charts

Schlechte Kritiken können diesen Amazon-Prime-Film nicht aufhalten.

Streaming-Filme haben nicht gerade den besten Ruf. Ein brandneues Beispiel dafür ist Playdate – Die Action-Dads. Der Amazon-Prime-Film wird regelrecht zerrissen. Trotzdem führt die Action-Komödie die Streaming-Charts an.

Playdate erobert die Streaming-Charts

Komödien wie Playdate – Die Action-Dads erscheinen alle paar Monate und die Formel dafür ist immer ähnlich: Zwei bekannte Gesichter, viel Action und eine völlig absurde Geschichte. Fertig ist das wöchentliche Streaming-Highlight.

Das klappt bei Netflix und es klappt bei Amazon, wie ein Blick auf die deutschen Streaming-Charts verrät. Dort befindet sich der Prime-Film nämlich auf dem ersten Platz und lässt damit sogar gefeierte Filme wie Frankenstein hinter sich (Quelle: JustWatch).

Im Fall von Playdate tun sich Reacher-Star Alan Ritchson und King-of-Queens-Legende Kevin James zusammen, um ihre Kinder vor bösen Söldnern zu beschützen. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zum Film eingebunden.

Die Presse hasst den neuen Amazon-Film

Bei Presse und Publikum kommt der Prime-Film allerdings durchwachsen an. Während der User-Score zumindest noch bei 59 Prozent Zufriedenheit liegt, sprechen Kritiker von einem der schlechtesten Filme des Jahres (Quelle: Rotten Tomatoes). In den Reviews wird Playdate als unlustig, generisch und sogar widerlich beschrieben. So schreibt Filmkritiker Frank Scheck in seinem Fazit:

Playdate ist kein Film. Es ist eine Ansammlung von Klischees auf der Suche nach einem Film. Und was noch schlimmer ist: Die Klischees sind so abgedroschen. (Quelle: The Hollywood Reporter

Die schlechten Kritiken sind bei Amazon sicherlich kein Grund zur Freude, aber am Ende sind die Aufrufzahlen ausschlaggebend und die sprechen für Playdate.

