Platz 1 bei Netflix: Amazon-Prime-Serie startet bei der Konkurrenz durch – und das nach 8 Jahren

Wer düstere Serien liebt, darf diesen Netflix-Hit nicht verpasen.

Es gibt eine neue Nummer 1 auf Netflix: die düstere Thriller-Serie Absentia. Das Besondere: Die Serie ist bereits 8 Jahre alt und lief lange Zeit über Amazon Prime Video in Deutschland. Jetzt hat sich Netflix die Lizenz geschnappt und das offenbar mit Erfolg. Absentia hat sich direkt die Spitzenpostion gesichert.

8 Jahre später: Absentia wird zum Netflix-Hit

Absentia ist eine neue Thriller-Serie auf Netflix, die von einer FBI-Agentin (Stana Katić) handelt, die mehrere Jahre verschwunden war und dann ohne große Erinnerungen und schwer verletzt in einer Waldhütte wieder auftaucht. Für einen ersten Eindruck von der Serie könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer ansehen:

Wobei sich das „neu“ im vorherigen Absatz in erster Linie auf Netflix bezieht, denn die erste Staffel von Absentia erschien bereits 2017 über den Pay-TV-Sender AXN. In Deutschland war die Serie dagegen jahrelang über Amazon Prime Video abrufbar. Inzwischen müssen sich Prime-Kunden aber den Amazon-Channel AXN Black dazu buchen, wenn sie Absentia heute noch sehen wollen.

Bei der Presse kommt Absentia nicht gut an

Absentia lief zum ursprünglichen Start unter dem Radar, weshalb es kaum Rezensionen zur Serie gibt. Lediglich die erste Staffel wurde von der internationalen Presse einigermaßen oft bewertet. Das Ergebnis: Lediglich 50 Prozent aller Kritiker sind mit der Thriller-Serie zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Los Angeles Times schreibt im Review:

Obwohl Katić ihr Bestes gibt, gibt es bessere Serien, in denen ein besessener, moralisch fragwürdiger Polizist nach Antworten sucht. (Quelle: Los Angeles Times

Die Netflix-Zuschauer stören die verhaltenen Kritiken indessen wenig. Sie schauen Absentia derzeit rauf und runter, weshalb die Serie sich aktuell auf dem ersten Platz der hauseigenen Streaming-Charts befindet. Damit ist Absentia sogar beliebter als Last Samurai Standing oder die vierte Staffel vom Witcher.