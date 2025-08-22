Plötzliche Preiserhöhung bei Apple: iPhone-Nutzer in Deutschland zittern schon

In den USA zahlen Kundinnen und Kunden schon mehr – Deutschland schaut mit Sorge über den großen Teich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple dreht in den USA erneut an der Preisschraube – und diesmal richtig. Der Streamingdienst Apple TV+ kostet dort ab sofort 12,99 US-Dollar pro Monat, statt bisher 9,99 Dollar. Eine satte Erhöhung um 30 Prozent. Für deutsche Nutzerinnen und Nutzer von iPhone und Co. ist das ein deutliches Alarmsignal: Noch bleibt der Preis hierzulande unverändert, aber wohl nicht mehr lange.

Anzeige

Apple TV+ wird in den USA deutlich teurer – wann folgt Deutschland?

Mit dem neuen Preis für Apple TV+ erhöht Apple in den USA bereits zum dritten Mal seit dem Start vor fünf Jahren. Während der Dienst zur Einführung noch für günstige 4,99 Dollar im Monat zu haben war, zahlen Kunden nun mehr als das Doppelte. Als Begründung verweist Apple darauf, dass das Angebot seitdem stark ausgebaut wurde (Quelle: 9to5Mac).

Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die Gelegenheit, um für sein Abo-Bündel Apple One zu werben. Dieses Paket, das mehrere Apple-Dienste zu einem vergünstigten Preis kombiniert, bleibt in den USA wie auch in Deutschland vorerst preislich stabil (ab 19,95 US-Dollar beziehungsweise Euro). Ein Wink mit dem Zaunpfahl: Wer sparen will, soll sich noch stärker an Apples Ökosystem binden.

Aktuell zeigt die deutsche Apple-Webseite weiterhin den bekannten Preis von 9,99 Euro pro Monat für Apple TV+ an. Doch dass es so bleibt, ist auf lange Sicht unwahrscheinlich. In der Vergangenheit hat Apple Preisanpassungen in den USA nämlich fast immer zeitnah auch in Europa und speziell in Deutschland umgesetzt.

Anzeige

Besonders brisant: Ende 2023 stieg der Preis hierzulande bereits von 6,99 auf 9,99 Euro – eine Erhöhung um fast 43 Prozent. Dass nun schon wieder nachgelegt werden könnte, sorgt bei vielen Abonnentinnen und Abonnenten für Unmut und Sorge.

Mehr Abo-Kündigungen erwartet

Zwar liefert Apple TV+ inzwischen preisgekrönte Serien und Filme am laufenden Band, doch im Vergleich zu Streaming-Giganten wie Netflix oder Disney+ bleibt die Auswahl noch immer überschaubar. Angesichts der jüngsten Preiserhöhung dürfte das Abo für viele Nutzer daher kein Selbstläufer mehr sein. Immer häufiger abonnieren Kunden gezielt für einzelne Serien-Highlights und kündigen danach wieder – ein beliebter Trick, um Geld zu sparen.

Für deutsche Nutzerinnen und Nutzer heißt das: Wer Apple TV+ liebt, sollte sich besser darauf einstellen, bald erneut tiefer in die Tasche greifen zu müssen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.