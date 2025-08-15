Pokalfieber! Hier gibt’s alle Partien der 1. Runde im Stream und TV

Das Warten hat ein Ende. Die Fußball-Saison 2025/26 geht heute, am Freitag, den 15. August, auch für die Erstligisten in der Bundesliga endlich los: Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Auch in diesem Jahr wird es wieder alle DFB-Pokal-Spiele im Live-Stream und TV geben. Wo kann man bei den Übertragungen einschalten und welche Spiele gibt es im Free-TV zu sehen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auch im Free-TV wird es in der 1. Runde einige Live-Übertragungen geben. Den Auftakt gibt es gleich heute mit dem Spiel zwischen DSC Arminia Bielefeld und SV Werder Bremen bei ZDF. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

Hier gibt es den Überblick, wo und wann welches Spiel übertragen wird, welche Pokalpartien live im Free-TV zu empfangen sind und wann man die Highlights und alle Tore der einzelnen Partien sehen kann. Der Startschuss für die erste DFB-Pokalrunde ist heute, am Freitag, den 15. August, um 18:00 Uhr. Am Freitag gibt es 4 Spiele der 1. Hauptrunde.

Mit einem Pay-TV-Zugang zu Sky mit dem Sportpaket oder einem Streaming-Abo bei Wow seht ihr auch in dieser Saison wieder alle Spiele im DFB-Pokal live.

1. Runde im DFB-Pokal – wer zeigt was im TV und online?

Auch in diesem Jahr sind einige DFB-Pokal-Spiele im Free-TV wieder sowohl bei ARD als auch bei ZDF zu sehen. Sport1 zeigt anders als in den Vorjahren auch in der Saison 2025/26 keine Live-Spiele. In der ersten Pokalrunde werden gleich 4 Spiele live und kostenlos bei ARD oder ZDF gezeigt. Darunter sind auch die Partien von VfB Stuttgart und Bayern München, die erst später in das Turnier einsteigen. Morgen spielen beide Mannschaften um den Supercup gegeneinander, die Pokalspiele finden dementsprechend erst Ende August statt. Die Übertragungen im Free-TV in der 1. Pokalrunde an diesem Wochenende:

ZDF: Freitag, 15.08.2025, 20:45 Uhr: DSC Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen (zum Live-Stream)

Freitag, 15.08.2025, 20:45 Uhr: DSC Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen (zum Live-Stream) ARD: Montag, 18.08.2025, 20:45 Uhr: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund (zum Live-Stream)

Montag, 18.08.2025, 20:45 Uhr: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund (zum Live-Stream) ARD : Dienstag, 26.08.2025, 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart

: Dienstag, 26.08.2025, 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart ZDF: Mittwoch, 27.08.2025, 18:00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern München

Anzeige

In der ersten Hauptrunde können Fußball-Fans kostenlos und ohne zusätzliches Abo nicht nur heute beim Bremen-Spiel bei ZDF, sondern am Montag auch im „Ersten“ zum Traditionsduell zwischen RW Essen und Borussia Dortmund einschalten. Die Live-Streams der TV-Sender gibt es kostenlos im Browser oder mit den Apps von ARD und ZDF auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad und vielen weiteren Geräten. Zudem gibt es die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gratis bei Streaming-Diensten wie Waipu.TV oder Zattoo.

Alle weiteren Spiele sind live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Hier benötigt ihr ein Sky-Abo mit Sport-Paket. Im reinen Bundesliga-Paket sind die 63 DFB-Pokal-Spiele hingegen nicht enthalten. Wer kein „großes“ Pay-TV-Abo buchen möchte, kann alle Spiele vom DFB-Pokal im Live-Stream über den Streaming-Dienst WOW sehen. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Sky-Ticket-Dienstes. Der Zugang kann im Jahres- oder Monats-Abo gebucht werden.

Sky zeigt in der Saison 2025/26 alle 63 Partien vom DFB-Pokal im Stream und TV, davon 48 exklusiv.

vom DFB-Pokal im Stream und TV, davon 48 exklusiv. ARD und ZDF zeigen in diesem Jahr 15 Spiele im DFB-Pokal. Dazu gehören die beiden Halbfinalspiele und das Finale.

Anzeige

Fußball heute: Uhrzeiten und Sender der DFB-Pokal-Übertragungen

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals inklusive Anstoßzeit und übertragenden Sendern im Überblick:

Freitag, 15. August 2025, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach - Bayer 04 Leverkusen (live bei Sky)

FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin (live bei Sky)

1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg (live bei Sky)

Freitag, 15. August, 20:45 Uhr

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen live im ZDF und bei Sky

Samstag, 16. August 2025, 13:00 Uhr:

FK Pirmasens - Hamburger SV (live bei Sky)

BFC Dynamo Berlin - VfL Bochum auf (live bei Sky)

Samstag, 16. August 2025, 15:30 Uhr:

FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli (live bei Sky)

SV Sandhausen - RB Leipzig (live bei Sky)

SV Hemelingen - VfL Wolfsburg (live bei Sky)

FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim (live bei Sky)

Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim (live bei Sky)

FV Illertissen - 1. FC Nürnberg (live bei Sky)

Anzeige

Samstag, 16. August 2025, 18:00 Uhr:

Sportfreunde Lotte - SC Freiburg (live bei Sky)

FC Energie Cottbus - Hannover 96 (live bei Sky)

VfB Lübeck - SV Darmstadt 98 (live bei Sky)

Sonntag, 17. August 2025, 13:00 Uhr:

FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt (live bei Sky)

FC Viktoria Köln - SC Paderborn 07 (live bei Sky)

Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr:

1. FC Lok Leipzig - FC Schalke 04 (live bei Sky)

SV Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach (live bei Sky)

ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC (live bei Sky)

Jahn Regensburg - 1. FC Köln (live bei Sky)

RSV Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern (live bei Sky)

TuS BW Lohne - SpVgg Greuther Fürth (live bei Sky)

Sonntag, 17. August 2025 18:00 Uhr:

Hallescher FC - FC Augsburg (live bei Sky)

FC 08 Homburg - Holstein Kiel (live bei Sky)

SSV Ulm 1846 - SV Elversberg (live bei Sky)

Anzeige

Montag, 18. August 2025, 18:00 Uhr:

1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf (live bei Sky)

Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05 (live bei Sky)

Preußen Münster - Hertha BSC (live bei Sky)

Montag, 18. August 2025, 20:45 Uhr:

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund in der ARD und auf Sky

Dienstag, 26. August 2025, 20:45 Uhr:

Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart in der ARD und auf Sky

Mittwoch, 27. August 2027, 20:45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München im ZDF und auf Sky

Wo werden Highlights und die Auslosung übertragen?

Die Auslosung zur 2. Runde findet am 31. August statt und wird live in der ARD-Sportschau übertragen.

Die Zusammenfassungen mit allen Toren der ersten DFB-Pokal-Runde gibt es ebenfalls bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Bei der ARD gibt es am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 17:30 Uhr sowie 22:05 Uhr die Highlights in der Sportschau. Weitere Zusammenfassungen gibt es im Rahmen der Berichterstattung rund um die Live-Spiele am Freitag zwischen Bremen und Bielefeld im Live-Stream und TV bei ZDF sowie Essen gegen Dortmund am Montag bei ARD.

Darüber hinaus wird es die Highlight-Videos vom DFB-Pokal im Stream auch im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos geben.

Wer ein DAZN-Abo hat, kann die DFB-Pokal-Zusammenfassungen dort jeweils ab 0:00 Uhr am Folgetag abrufen.

Die zweite Runde im DFB-Pokal steigt im Herbst. Der Terminplan:

1. Runde: 15. - 18. August 2025 und 26./27. August 2025

15. - 18. August 2025 und 26./27. August 2025 2. Runde: 28./29. Oktober 2025

28./29. Oktober 2025 Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025

2./3. Dezember 2025 Viertelfinale: 3./4. Februar 2026 und 10./11. Februar 2026

3./4. Februar 2026 und 10./11. Februar 2026 Halbfinale: 21./22. April 2025

21./22. April 2025 Finale in Berlin: 23. Mai 2025

DFB-Pokal im Radio live verfolgen

Wer kein Sky-Abo buchen will und dennoch das Spiel seines Lieblings-Vereins verfolgen möchte, kann auch zu den Übertragungen vom DFB-Pokal im Radio einschalten. Viele Vereine bieten ein eigenes Klub-Radio online an, wo mit der Vereinsbrille vom Spiel berichtet wird. Eine neutrale Berichterstattung gibt es zudem im Radio-Angebot der Sportschau. Hier kann über die Sportschau-App oder die ARD Mediathek bei den einzelnen Radio-Berichten vom DFB-Pokal im Stream eingeschaltet werden.