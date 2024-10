Pokémon knickt ein: Darum wird ein Spiel bei unseren Nachbarn komplett abgeschaltet

Seit 2021 hat Pokémon auch ein eigenes MOBA. Fans aus Belgien und den Niederlanden haben jetzt aber das Nachsehen. Das Spiel wird komplett abgeschaltet und zwar aus gutem Grund.

Pokémon-Spiel wird nächstes Jahr abgeschaltet

The Pokémon Company zieht den Stecker für Pokémon Unite in Belgien und den Niederlanden. Das Monster-MOBA kann ab dem 30. November 2025 nicht mehr auf Nintendo Switch und Mobile-Geräten heruntergeladen oder gespielt werden.

Bereits ab dem 31. Oktober 2024 schließt außerdem der Ingame-Shop von Pokémon Unite. Items oder Abos können dann nicht mehr abgeschlossen werden. Der Publisher nennt in seiner Meldung auf der offiziellen Website keinen Grund für das plötzliche Ende des Pokémon-Spiels. Stattdessen spricht er von einer „schwierigen Entscheidung“, bedankt sich bei den Spielern aus beiden Ländern und entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten.

Pokémon Unite abgeschaltet: Lootboxen sind schuld

Der Grund für die Abschaltung von Pokémon Unite dürften die strengen Glückspielgesetze in Belgien und den Niederlanden sein. In beiden Ländern gibt es starke Einschränkungen für Lootboxen und Gacha-Mechaniken. In Belgien sind die Lootboxen illegal und auch die Niederlande gehen gegen die Gaming-Mechanik vor, die schon seit langem Kritik bei Spielern auslöst.

In Pokémon Unite können Spieler mit der sogenannten Prize Machine verschiedene Ingame-Items gewinnen. Spieler wählen einen Preis aus und können zwei Pokébälle werfen, die dann wiederum eine Leiste füllen. Es ist Zufall, wie viel Fortschritt ein Ball bringt. Der ganze Prozess lässt sich mit Echtgeld beschleunigen, wobei manche Items auch nur auf diese Weise erlangt werden können. In regelmäßigen Abständen werden die Preise ausgewechselt und die Fortschrittsanzeige zurückgesetzt, was Spieler wiederum dazu drängt, jetzt noch schnell zuzuschlagen und Geld auszugeben.

Pokémon Unite ist nicht das erste Spiel, das aufgrund dieser Einschränkungen einen Rückzieher macht. Auch Diablo Immortal ist aufgrund der Glückspiel-Gesetze nicht in den beiden europäischen Ländern erschienen. The Pokémon Company hätte das Spiel wohl auch anpassen können, hat aber stattdessen beschlossen, es in den betroffenen Ländern einfach komplett abzuschalten.

Schaut euch hier den Trailer für Pokémon Unite an:

Pokémon UNITE | Erster Gameplay-Trailer zum MOBA

