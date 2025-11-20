„PONIES“: Kalter-Krieg-Serie mit Emilia Clarke bekommt einen Starttermin

Mit „PONIES“ bringt Streamingdienst Peacock eine neue Spionageserie an den Start – und der Cast kann sich jetzt schon sehen lassen. Mit dabei: „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke in der Hauptrolle. Wann die Serie erscheint, worum es geht und was bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Starttermin & Streaming-Ausblick

Ursprünglich wurde ein Serienstart frühestens 2026 erwartet – nun ist es offiziell: „PONIES“ feiert am 15. Januar 2026 Premiere in den USA auf Peacock. Ein konkreter Starttermin für Deutschland steht noch aus. Da Peacock in Deutschland aktuell nicht als eigenständiger Streamingdienst verfügbar ist, könnte es wie in der Vergangenheit über Partnerplattformen wie Sky oder WOW zugänglich gemacht werden. Ob es dazu kommt, ist aber noch offen.

Anzeige

Worum geht es in „PONIES“?

Die Serie spielt im Jahr 1977, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen, die auf den ersten Blick unauffällig erscheinen – sogenannte „PONIES“ (Persons of No Interest). Sie arbeiten als Sekretärinnen in der US-Botschaft in Moskau.

Doch das ändert sich schlagartig: Nach dem mysteriösen Doppelmord an ihren Ehemännern geraten Bea und Twila ins Visier der CIA – und werden kurzerhand selbst als Agentinnen rekrutiert.

Bea , gespielt von Emilia Clarke , ist die Tochter sowjetischer Immigranten, spricht fließend Russisch und wird als überqualifiziert beschrieben.

, gespielt von , ist die Tochter sowjetischer Immigranten, spricht fließend Russisch und wird als überqualifiziert beschrieben. Twila, gespielt von Haley Lu Richardson, stammt aus einer US-Kleinstadt und wird als furchtlos und direkt beschrieben.

Anzeige

Wer steckt hinter der Serie?

Neben Susanne Fogel wird David Iserson das Drehbuch schreiben. Jessica Rhoades steht neben „GoT“-Star Emilia Clarke als ausführende Produzentin der Serie da. Neben Emilia Clarke, die die Rolle der Bea übernimmt, wurden inzwischen weitere Castmitgliefer veröffentlicht:

Emilia Clarke als Bea

als Bea Haley Lu Richardson als Twila

als Twila Nicholas Podany als Ray

als Ray Andrew Richardson als Shep

als Shep Louis Boyer als Chris

als Chris Clare Hughes als Eevi

als Eevi Sophia Shkliaruk als Galyna

als Galyna Diana Gardner als Aksana

als Aksana Ivan Doan als Nikolai

als Nikolai Eric Geynes als Pierre

als Pierre Sofia Kyrychenko als Katya

als Katya Adrian Lester als Dane

als Dane Peter Brooke als Rick

als Rick Artjom Gilz als Andrei

als Andrei Petro Ninovskyi als Sasha

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.