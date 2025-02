Post Malone Tour 2025: Vorverkauf der Tickets startet

Post Malone, der von vielen auch liebevoll Posty genannt wird, kommt 2025 für zwei Konzerte nach Deutschland. Hannover und Berlin können sich auf seinen Besuch freuen. Hier verraten wir euch, wo ihr Tickets für seine kommende „The Big Ass World Tour“ bekommt.

„The Big Ass World Tour“ macht auch in Deutschland Halt. Ganz spontan stehen jetzt die Termine fest, an denen ihr Post Malone in Deutschland live erleben könnt. Im Spätsommer 2025 spielt er zwei Open-Air-Konzerte in Deutschland.

Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen einen Tag vorher Zugang zu den Tickets ermöglicht. Am Mittwoch, 19. Februar, um 12 Uhr startet der Vorverkauf der „Telekom-Prio-Tickets“.

Als Nächstes gehen die Tickets bei Ticketmaster in den Vorverkauf. Am Donnerstag, 20. Februar, um 12 Uhr startet dort der Verkauf.



Am Freitag, 21. Februar, findet der Vorverkauf der Tickets der „The Big Ass World Tour“ um 12 Uhr bei Eventim statt.

Ticketpreise und Termine für Post Malone live in Deutschland 2025

Die beiden Konzerte finden kurz nach dem Vorverkauf statt. Bereits im August kommt Post Malone nach Deutschland:

Berlin, 18.08.2025 Parkbühne Wuhlheide

Parkbühne Wuhlheide Hannover, 5.09.2025 Heinz von Heiden Arena

Zu Beginn des Verkaufs kosten die Sitzplätze (freie Platzwahl) etwa 112 Euro und die Stehplätze im Innenraum circa 150 Euro.

„The Big Ass World Tour“: Alle weiteren Termine

Falls ihr für die Deutschland-Konzerte keine Tickets bekommt, könnt ihr es bei anderen Tour-Stopps in Europa versuchen. Neben den zwei Deutschland-Terminen gibt Posty noch 9 weitere Konzerte in Europa:

12. August 2025 Prag, Tschechien

21. August 2025 Vilnius, Litauen

23. August 2025 Horsens, Dänemark

27. August 2025 Mailand, Italien

3. September 2025 Paris, Frankreich

7. September 2025 London, England

9. September 2025 Arnheim, Niederlande

12. September 2025 Barcelona, Spanien

14. September 2025 Lissabon, Portugal

Alle Daten der „The Big Ass World Tour“ im Überblick. (© Post Malone)

Insgesamt spielt Post Malone im Zuge seiner „The Big Ass World Tour“ also 11 Konzerte in Europa. Für einige der oben genannten Städte könnt ihr ebenfalls bei Ticketmaster Tickets kaufen.

