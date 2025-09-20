Premium-Features plötzlich kostenlos: Spotify macht seine Gratis-Version attraktiver

Die Gratis-Version von Spotify ist jetzt deutlich attraktiver.

Spotify zeigt sich gnädig und spendiert der Gratis-Version einige Features, die bislang zahlenden Kunden vorbehalten waren. Endlich können auch Nicht-Premium-Nutzer in der App gezielt nach Songs suchen – die Funktionalität verbessert sich so erheblich.

Spotify: Neue Features für die Gratis-Version

Spotify macht es für Free-User jetzt möglich, ganz einfach und gezielt nach einem Song in der Bibliothek zu suchen und abzuspielen – mit den Features Pick & Play und Search & Play können Musik-Fans auch ohne Premium-Abo diese grundlegende Funktion nutzen.

Zuvor waren Nutzer der Gratis-Version im Wesentlichen dem Shuffle-Modus und vorgefertigten Playlists ausgeliefert. Ebenfalls neu ist, dass Freunde Songs mit euch teilen können und ihr diese kostenfrei abspielen könnt – dies war auf Smartphones bislang nicht möglich. (Quelle: Spotify)

Die kostenlose Variante von Spotify macht es also einfach für euch, Lieder gezielt abzuspielen, aber natürlich müsst ihr weiterhin im Vergleich zum Premium-Abo zahlreiche Einschränkungen hinnehmen – darunter Werbeeinblendungen und fehlende Offline-Funktionen.

Auch Premium-Nutzer bekommen Spotify-Upgrade

Spotify werkelt aktuell ordentlich an seinem Service herum – auch für Premium-Nutzer gab seit der naturgemäß eher negativ aufgenommenen Preiserhöhung gute Nachrichten.

Zunächst einmal führt der Streaming-Anbieter endlich lossless Audio ein – die Premium-Soundqualität gab es bislang nur bei Konkurrenten wie Tidal und dürfte auch die anspruchsvollsten Zuhörer zufriedenstellen.

Zusätzlich testet Spotify in englischsprachigen Regionen noch die neuen Smart Filters, mit denen ihr mehr Kontrolle über eure Playlists habt und Songs unter anderem auch für einen gewissen Zeitraum stummschalten könnt – ein Feature, das hoffentlich bald auch in Deutschland ausgerollt wird.

Spotify wird sicherlich hoffen, dass diese neuen Features viele der Free-User von einem Premium-Abo überzeugen werden. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich noch zeigen.

