Premium-Streaming statt Winterblues: Paramount+ halbiert den Preis

Holt euch drei Monate Paramount+ zum halben Preis und taucht ein in Serienhits wie „Tulsa King“ oder „Dexter“ – aber nur für kurze Zeit!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Streaming‑Fans aufgepasst: Paramount+ hat gerade ein Angebot, das den Serienherbst versüßt. Für kurze Zeit gibt es die ersten drei Monate zum halben Preis (Angebot bei Paramount+ ansehen). So zahlt ihr statt ab 9,99 Euro im Monat lediglich 4,99 Euro. Damit sichert ihr euch Zugang zu Erfolgsformaten wie "Tulsa King", "Yellowjackets", "Dexter Wiedererwachen" oder "Yellowstone".

Zum Angebot bei Paramount+

Anzeige

Paramount+ lockt mit 50-Prozent-Rabatt für Standard‑ und Premium‑Abos.

Das Standard-Abo bietet Zugriff auf das komplette Serien-, Film- und Originals-Angebot in maximaler Full-HD-Auflösung. Ihr könnt euch auf mehreren Geräten anmelden, jedoch nur auf einem Gerät gleichzeitig streamen – ideal, wenn Ihr hauptsächlich allein oder zu zweit schaut. Der Preis beträgt während der Aktion statt 9,99 Euro pro Monat, nur 4,99 Euro pro Monat in den ersten drei Monaten.

Das Premium-Abo richtet sich an Nutzer, die höchste Qualität erwarten, denn Inhalte werden, sofern verfügbar, in 4K-Ultra-HD gestreamt, oft mit Dolby Vision und Dolby Atmos für ein optimales Bild- und Klangerlebnis. Zudem könnt Ihr parallel auf mehreren Geräten schauen – perfekt für Haushalte mit unterschiedlichen Sehgewohnheiten. Regulär kostet das Premium-Abo 12,99 Euro , bis 1. Dezember zahlt Ihr jedoch nur 7,99 Euro pro Monat in den ersten drei Monaten.

Inhaltlich sind beide Abos identisch. Ihr habt stets Zugriff auf alle Serien, Filme und Originals von Paramount+. Unterschiede bestehen nur in der technischen Ausstattung und den parallelen Nutzungsmöglichkeiten.

Zum Angebot bei Paramount+

Anzeige

Beste Unterhaltung mit Paramount+

Mit Paramount+ stehen euch zahlreiche Serien‑ und Filmhighlights zur Verfügung, die den Rabatt besonders verlockend machen. Dazu gehören Erfolgsserien wie „Tulsa King“ mit Sylvester Stallone, das Western‑Drama „1923“ mit Helen Mirren und Harrison Ford, Science‑Fiction‑Abenteuer wie „Halo“ sowie Serienhits aus dem „Yellowstone“-Universum.

Ebenfalls im Programm sind spannende True‑Crime‑Formate, preisgekrönte Dokumentationen und exklusive Originals, die es nur hier gibt. Wenn ihr Lust habt, neue Serienwelten zu entdecken und dabei zu sparen, ist dieser Deal ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Ob gemütlicher Serienabend oder spannendes Filmwochenende – mit Paramount+ bekommt ihr für wenige Euro im Monat Zugang zu einem umfangreichen und vielfältigen Streaming‑Programm, das euch sicher durch die kalte Jahreszeit begleitet.

Zum Angebot bei Paramount+

*Die Angebote enden am 01.12.2025. Die Aktion gilt nur für Standard und Premium Abos. Nach den ersten 3 Monaten gilt der reguläre Preis des gewählten Abos. Abo startet ab 9,99 Euro im Monat. Preise inkl. MwSt. Unbegrenzte Laufzeit. Ihr könnt jederzeit mit Wirkung zum Ende des Abrechnungszeitraums kündigen. Nur für neue und berechtigte ehemalige Kunden. Ab 18 Jahren. Es gelten die AGB.