Prime Gaming im März: Welche Gratis-Spiele gibt es bei Amazon?

Amazon-Prime-Kunden können auf verschiedene Vorteile zugreifen. Einer davon ist der Zugang zu „Prime Gaming“. Damit erhält man ohne zusätzliche Kosten PC-Spiele. Welche Games gibt es bei Prime Gaming im März 2025 und wie erhält man sie?

Update: Der neue Monat ist gestartet, noch hat Amazon aber keine neuen Spiele für Prime-Gaming bekanntgegeben. Einige Games der letzten Wochen wie „Wolfenstein: Youngblood“ sind aber weiterhin verfügbar (hier ansehen). Ihr habt kein Prime-Abo, aber wollt ein Spiel abstauben? Den Premium-Dienst kann man weiterhin 30 Tage lang gratis testen. Hier geht es zur Anmeldung.

Das gibt es bei Prime Gaming im März 2025

Am 27. Februar gab es die nächste Ladung bei Prime Gaming in Deutschland. Zum Monatsende wurden unter anderem „Deus Ex – Human Revolution Director's Cut“ und „Night Reverie“ freigeschaltet. Das Line-Up für März muss Amazon noch nachreichen.

Die Spiele kann man in einem bestimmten Zeitraum abholen. Einige Inhalte sind über einen längeren Zeitraum verfügbar, bei anderen Games muss man rechtzeitig zuschlagen. Diese Spiele gibt es Anfang März 2025:

Deus Ex – Human Revolution Director's Cut (GOG)

Yes, Your Grace (GOG)

Redemption Reapers (Epic Games Store)

Night Reverie (Amazon Games App)

Wolfenstein – Youngblood (Xbox und PC via Microsoft Store Code)

Hardspace – Shipbreaker (Epic Games Store)

Royal Romances: Cursed Hearts CD (Legacy Games)

Dark Sky (GOG)

Stunt Kite Party (Amazon Games App)

AK-xolotl – Together (Epic Games Store)

Sands of Aura (Epic Games Store)

Surf World Series (Amazon Games App)

GRIP (GOG)

To The Rescue!

Skydrift Infinity

Spirit Mancer

Aces of the Luftwaffe: Squadron Extended Edition

Simulakros

Sine Mora EX (Amazon Games App)

Bioshock Infinite (GOG)

Die Schlümpfe 2 – Die Gefangene des Grünen Steins (GOG)

El Hijo – A Wild West Tale (Epic Games Store)

Colt Canyon (GOG)

Bioshock 2 Remastered

The Talos Principle (GOG)

Republic of Jungle (Epic Games Store)

Lysfanga – The Time Shift Warrior (Epic Games Store)

Wieder einiges dabei Der „Pile of Shame“ wächst, aber „Deus Ex“ und Bioshock: Infinite habe ich mir aus dem letzten Monat nicht entgehen lassen. The Talos Principle packe ich auch noch ein. Martin Maciej

Die Spiele bekommt ihr hier: Zu Prime Gaming. In der Regel gibt es dort nur Desktop-Spiele, keine Handy-Games. Um die Games zu aktivieren, benötigt ihr den entsprechenden Games-Client. Falls noch nicht vorhanden, könnt ihr die Tools hier herunterladen:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick

Wie funktioniert Prime Gaming in Deutschland?

Die Prime-Gaming-Spiele sind im Prime-Abonnement enthalten. Habt ihr noch kein Abonnement? Dann könnt ihr Prime 30 Tage lang gratis testen: Hier mehr erfahren. Es fallen keine Zusatzkosten für den Spiele-Download an. Einmal zur Spiele-Bibliothek hinzugefügt, kann man die Games für immer behalten. Da es sich in der Regel um Codes für Plattformen wie GOG handelt, kann man die Games später auch ohne aktives Amazon-Prime-Abo benutzen. Die Codes können auch an Freunde weitergegeben werden, die kein Prime-Abonnement haben. So verfällt ein Spiel zum Beispiel nicht, wenn man es bereits in seiner Games-Bibliothek hat.

Wo ist das Prime Gaming Pack für FC 25?

Neben Spiele-Vollversionen gab es bei Prime-Gaming auch immer wieder „Loot Packs“ für verschiedene Spiele. Besonders beliebt waren die Gaming-Packs für FIFA beziehungsweise „EA FC“-Ultimate-Team. Für EA FC 25 gibt es derzeit keine monatlichen Gratis-Packs. Es ist unklar, ob die Belohnungen zurückkehren.

Noch mehr Gratis-Spiele über Amazon Luna

Ein weiterer Gaming-Dienst von Amazon ist Luna. Dabei handelt es sich um einen Cloud-Service. Das heißt, es wird keine eigene Hardware benötigt, sondern über die Cloud gespielt. Auch hier gibt es immer wieder neue „Gratis“-Spiele (alle Spiele ansehen). Derzeit kann man zum Beispiel ohne zusätzliche Gebühr auf Metro Exodus, Fallout 3 in der GOTY-Edition und Fortnite zugreifen. Der Zugriff ist zeitlich beschränkt. Diese Spiele sind kostenlos in der Cloud für Prime-Kunden enthalten:

Overcooked! 2

Fortnite

The Jackbox Party Pack 3

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

LEGO Fortnite: Odyssey

WRC Generations Fully Loaded Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Spitlings

Strange Horticulture

Rocket Racing

Fortnite Ballistik

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite: OG

Trackmania Starter Access

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale

Wer darüber hinaus weiterspielen möchte, benötigt das kostenpflichtige Luna-Abonnement. Mehr Informationen gibt es dazu hier:

