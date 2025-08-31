Prime-Kunden klagen gegen Amazon: Darauf müssen Streaming-Fans achten

Eine neue Klage gegen Amazon zeigt ein großes Streaming-Problem auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer bei Amazon Prime Video Filme oder Serien kauft, besitzt diese nicht wirklich. Stattdessen stellt der Anbieter nur eine Lizenz zur Verfügung, die entzogen werden kann, wenn Rechte auslaufen. In den USA führt genau dies nun zu einer Sammelklage gegen Amazon.

Anzeige

Amazon Prime Video: Kunden gehen vor Gericht

Eigentlich müsste der Begriff „Kauf“ auf eine Transaktion hinweisen, bei der Geld und Ware den Besitzer wechseln. Weil Streaming-Nutzer von Amazon nur eine widerrufbare Lizenz anstatt des tatsächlichen Films erhielten, klagen Kunden nun gegen die ihrer Meinung nach irreführende Bezeichnung auf der Prime Video Plattform.

Klägerin Lisa Reinold hatte sich zu dem Schritt entschieden, nachdem sie bei Prime Video eine Staffel der Kinderserie Bella and the Bulldogs erworben hatte – und dennoch nur kurze Zeit später Zugriff darauf verlor. Dies könnte theoretisch mit jedem Film und Serie passieren, die digital gekauft werden. Wie die Klage ausgehen wird, ist aktuell noch unklar. (Quelle: TheHollywoodReporter)

Die Kontroverse um digitale Käufe ist nicht neu – bereits 2020 hatte sich Amazon gegen eine Klage gewehrt und argumentiert, dass Kunden wegen des Kleingedruckten bewusst sei, sie würden nur eine Lizenz erwerben. Auch bei Videospielen hat sich das Thema in den letzten Jahren immer häufiger in den Vordergrund gespielt. Steam hat bereits im Oktober 2024 einen deutlichen Hinweis für Käufer auf seiner Plattform eingebunden.

Film-Fans sollten Amazon-Klage ernstnehmen Für Film-Fans sollte die jüngste Klage gegen Amazon eine wichtige Erinnerung darstellen: Wenn ihr euch euren Lieblingsfilm digital kauft, ganz gleich auf welcher Plattform, dann könnt ihr euch keinesfalls darauf verlassen, den Film für immer zu besitzen. Rechtesituationen können sich schnell ändern und im Zweifelsfall sind immer die Endkunden diejenigen, die es ausbaden müssen. Eine digitale Film- oder Seriensammlung ist deswegen nicht wirklich von Dauer, jedenfalls nicht, solange ihr auf Plattformen wie Amazon Prime Video angewiesen seid. Meine Lösung für das Problem ist nicht neu, dafür aber in diesen Zeiten umso logischer: Blu-Rays. Physische Datenträger, die ihr euch ins Regal stellen und sammeln könnt. Ihr könnt nur damit sichergehen, dass ihr die Filme dauerhaft besitzt und könnt euch gleichzeitig noch über diverse andere Vorteile freuen. Die beste Video- und Audio-Qualität sowie zahlreiche wissenswerte Extras bekommt ihr nur auf Blu-Ray bzw. 4K Blu-Ray. Klar, auch hier gibt es einige Nachteile: Nicht alles ist auf Disc verfügbar und ihr braucht ein wenig Platz. Für mich überwiegt aber das Positive – ich werde meine Sammlung in den kommenden Jahren sicherlich noch ordentlich erweitern. Gregor Elsholz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.