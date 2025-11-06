Prime-Kunden müssen jetzt handeln: Amazon wirft Horrorfilm aus dem Abo, der mich seit Jahren nicht loslässt

Dieser Film auf Amazon Prime Video ist nichts für schwache Nerven.

Demnächst verlässt der Horrorfilm Mirrors den Katalog von Amazon Prime Video. Wer den blutigen Streifen also noch gratis im Abo schauen will, der sollte sich jetzt beeilen. Bei allen anderen Anbietern muss man nämlich zahlen.

Amazon wirft Horrorfilm Mirrors aus dem Abo

In Mirrors bekommt es Kiefer Sutherland (24) mit einer unheimlichen Entität zu tun, die über Spiegelungen ihre Opfer zu den furchtbarsten Dingen zwingt. Davon betroffen sind aber nicht nur Spiegel, sondern auch Reflexionen in Pfützen oder Türklinken. Damit ist es fast unmöglich, dem Grauen zu entkommen. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Von der internationalen Presse wurde Mirrors regelrecht zerrissen. Nur 15 Prozent aller Reviews fallen positiv aus (Quelle: Rotten Tomatoes). Trotzdem war der Horrorfilm mit fast 80 Millionen US-Dollar Einspielergebnis ein kommerzieller Erfolg und zog sogar eine Fortsetzung nach sich.

Beim Publikum schneidet Mirrors dagegen solide bis gut ab – je nach Plattform. Auf IMDb beträgt der User-Score zum Beispiel 6 von 10 möglichen Punkten. Und auf Amazon sind sogar 4,3 von 5 Sternen drin.

Wer also Prime-Nutzer ist und Lust auf einen saftigen Horrorfilm hat, der sollte Mirrors durchaus eine Chance geben. Besonders jetzt, wo der Streifen noch gratis im Prime-Abo enthalten ist. Apropos, wer noch kein Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage sind für Neukunden kostenlos.

Hinterlässt einen bleibenden Eindruck Mirrors ist sicherlich nicht der beste Horrorfilm, hat bei mir aber seinerzeit einen Nerv getroffen. Ich hatte direkt im Anschluss tatsächlich ein mulmiges Gefühl im Magen, wenn ich in meinen Badezimmer-Spiegel geschaut habe. Und dieser Eindruck hat sich bis heute gehalten, weshalb Mirrors bei mir auch Sympathiepunkte gesammelt hat. Denn nicht jeder Film schafft es, mich mit einem unbehaglichen Gefühl zu entlassen. Insofern werde ich auch nicht müde, diesen Streifen zu empfehlen. Daniel Boldt

