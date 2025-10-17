Prime-Kunden müssen jetzt handeln: Gefeierter Disney-Blockbuster ist nur noch für kurze Zeit bei Amazon im Abo

Der Action-Horrorfilm hat ein legendäres Film-Monster zurückgeholt.

Update vom 17. Oktober 2025: Prime-Kunden müssen sich beeilen, denn der beliebte Action-Hit Prey ist nur noch für kurze Zeit bei Amazon im Streaming-Abo inkludiert. Im November ist Prey dann nur noch über Disney+ ohne zusätzliche Kosten abrufbar.

Ursprünglicher Artikel vom 2. Mai 2025:

Wer kein Disney+ nutzt, aber schon immer mal Interesse an dem gefeierten Action-Horrorfilm Prey hatte, für denjenigen haben wir gute Nachrichten. Disney hat die Streaming-Exklusivität des Films nach drei Jahren aufgehoben. Ab sofort könnt ihr euch Prey auch über Amazon Prime Video im Abo anschauen:

Endlich auch bei Amazon Prime Video: Prey

In Prey trifft die junge Komantschin-Kriegerin Naru auf das legendäre Film-Monster. In einem erbarmungslosen Überlebenskampf zwischen Tradition und Technologie muss Naru alles einsetzen, um den übermächtigen Feind zu besiegen. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben einen Trailer eingebunden.

Bei Disney+ steht der Film natürlich weiterhin dauerhaft zur Verfügung – immerhin hält Disney die Rechte an dem Predator-Filmuniversum. Bei dem Prime-Release wird es sich dagegen um eine temporäre Lizenz handeln. Ihr solltet bei Interesse also direkt reinschauen, da Prey mit Sicherheit nur ein paar Monate im Programm von Amazon Prime Video bleiben wird.

Der nächste Predator-Film erscheint dieses Jahr

Prey gehört zu den beliebten Predator-Filmen, die 1987 ihren Anfang nahmen – damals noch mit Action-Legende Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Prey spielt inhaltlich allerdings vor den anderen Filmen und kann dementsprechend ohne großes Vorwissen angeschaut werden.

Übrigens: Mit Predator: Badlands erscheint Ende des Jahres ein neuer Predator-Film vom selben Regisseur, der auch Prey gemacht hat. Der erste Trailer erschien erst vor Kurzem und deutet ein großes Crossover an.