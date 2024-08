Prime-Kunden sauer: Amazon begräbt beliebte Serie

Toller Kritiken zum Trotz: Die neue Prime-Serie My Lady Jane wird keine zweite Staffel erhalten. Mit dieser Entscheidung macht sich Amazon bei Serienfans ziemlich unbeliebt. Den offiziellen Trailer zur Serie könnt ihr euch oben anschauen.

My Lady Jane nach einer Staffel abgesetzt

Serienfans müssen jetzt ganz stark sein: My Lady Jane wird keine Fortsetzung erhalten. Damit schreibt Amazon die Serie bereits nach einer Staffel ab.

Die Entscheidung kommt überraschend, weil die Prime-Serie sowohl von Kritikern, als auch vom Publikum ziemlich gut aufgenommen wurde. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält My Lady Jane zum Beispiel einen Kritiker-Score von beeindruckenden 94 Prozent Zustimmung (Rotten Tomatoes).



Entsprechend traurig sind auch die Fans der jungen Serie, die sich in den sozialen Medien lautstark über Amazons Entscheidung aufregen.



Ein User auf X (ehemals Twitter) schreibt zum Beispiel:

Man muss sich um denjenigen kümmern, der entschieden hat, My Lady Jane abzusetzen.

Könnte My Lady Jane ein Comeback feiern?

My Lady Jane basiert auf einer bekannten Romanreihe („The Lady Janies“) und handelt von einer jungen Frau, die über Nacht zur Königin wird und damit in einen Strudel aus Intrigen und Machtspielen gerät. Und natürlich darf auf eine ordentliche Portion Romantik nicht fehlen.



Durch die Absetzung der Serie bleibt die Geschichte aber unvollständig, was für Fans ganz besonders bitter ist. Allerdings ist noch nicht alle Hoffnung verloren, denn in der Vergangenheit gab es schon die eine oder andere totgeglaubte Serie, die durch den Druck der Fans eine zweite Chance bekommen hat. Dazu zählen zum Beispiel Lucifer, Warrior Nun oder auch die Polizei-Serie S.W.A.T.



Insofern bleibt es vorerst abzuwarten, ob Amazon sich womöglich erweichen lässt oder die Prime-Serie bei einem anderen Streaming-Anbieter ein neues Zuhause findet.

