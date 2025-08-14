Prime TV und über 20 Gratis-Sender: Alles, was ihr wissen müsst

„Amazon Prime“ liefert viele Vorteile, von denen einige auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu finden sind. So könnt ihr seit einiger Zeit bei Amazon-Prime-Video Live-TV sehen. Jetzt legt Amazon noch einen drauf: Mit Prime TV startete ein eigener Sender, der euch ein lineares Programm mit Highlights aus dem Prime-Angebot liefert.

Voraussetzung: Aktives Prime-Abo. Falls ihr Prime noch nicht nutzt, lässt sich das Angebot im Probemonat gratis testen, um so einen Blick auf die weiteren Vorteile neben der Live-TV-Funktion zu werfen.

So empfangt ihr den Prime-TV-Sender

Den Sender findet man in der „Live TV“-Ansicht im Bereich „Kürzlich hinzugefügte Sender“ (hier ansehen). Dort gibt es wie von Fernsehkanälen bekannt ein lineares Programm. Man sucht sich also keine Sendung aus, sondern lässt sich von ausgewählten Inhalten zu festen Zeiten berieseln.

Start für den neuen Sender war der 17. April. Zu den ersten Highlights gehörten die neue Staffel von LOL: Last One Laughing, Serien wie Reacher und Der Herr der Ringe: Ringe der Macht sowie ausgewählte Sport-Events wie das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. (Quelle: Amazon)

Den Sender kann man über die Prime-Video-App abrufen.

Man findet ihn zusammen mit den anderen TV-Sendern im „Live TV“-Bereich (hier ansehen).

Vorausgesetzt wird ein Prime-Abonnement.

Wie auch bei den „Video on Demand“-Inhalten wird es beim linearen Fernsehprogramm Werbepausen geben.

Über Kabel oder Satellit kann man Prime-TV nicht empfangen.

Am Smart-TV-Gerät kann man die Inhalte aber auch mit der Prime-App verfolgen.

Live-TV bei Amazon Prime: Diese Sender gibt es (Liste)

Alle verfügbaren Sender findet ihr im Webangebot von „Amazon Prime“. Ihr könnt die Inhalte im Browser sowie mit der Amazon-Prime-App auf allen verfügbaren Geräten wie dem FireTV-Stick, Smartphone oder Tablet verfolgen. Auf dem FireTV-Stick findet ihr die Live-TV-Sender zum Beispiel in der „Prime Video“-App im Abschnitt „Live“ in der oberen Menüleiste.

Vor der ersten Nutzung müsst ihr die Live-TV-Funktion möglicherweise noch aktivieren. Kosten fallen hierfür keine an. Die Live-TV-Sender sind Teil des Prime-Zugangs, der 89 Euro im Jahr oder 8,99 Euro monatlich kostet.

Amaozn Prime bietet viele Free-TV-Sender ohne zusätzliche Kosten (© amazon.de)

Rund 30 Sender liefert Amazon Prime kostenlos auf den Bildschirm. Es handelt sich um die öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Die nachfolgende Liste zeigt, welche TV-Programme ihr ohne Zusatzkosten mit dem Prime-Abo abrufen könnt:

3sat HD

Alpha HD

Arte HD

BR HD

Das Erste HD

HR HD

KiKA HD

MDR HD

NDR HD

One HD

Phoenix HD

Prime Live TV

Radio Bremen TV

RBB HD

SR HD

SWR HD

Tagesschau 24

WDR HD (verschiedene Regionaloptionen)

ZDF HD

ZDFinfo

ZDFneo

Bei den Regionalsendern gibt es verschiedene Lokaloptionen, etwa „WDR Köln“, „WDR Aachen“ oder „WDR Bielefeld“.

Wie die Bezeichnungen bereits vermuten lassen, stehen die Sender über Prime in HD-Qualität bereit. Diese Vorteile bietet Prime außerdem:

Live-TV bei Amazon Prime

Mit „Amazon Prime“ braucht ihr also keinen TV-Anschluss mehr, wenn ihr ARD, ZDF und Co. verfolgen wollt. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern bietet „Amazon Prime“ dienstags an jedem Spieltag ein Champions-League-Spiel live ohne Zusatzkosten.

Wer weitere Sender benötigt, kann diese kostenpflichtig über die „Amazon Channels“ freischalten. Hier findet man Pay-TV-Sender wie „ProSieben FUN“, „RTL Living“, „Sat.1 Emotions“ und mehr. Diese Pay-TV-Sender findet ihr in der Live-Übersicht im unteren Bereich. Weitere Kanäle bietet die „Channels“-Übersicht.