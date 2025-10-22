Prime-Video-PIN deaktivieren oder ändern: So schaltet ihr die Altersbeschränkung in 5 Minuten ab

Die Amazon-Prime-Video-PIN benötigt ihr standardmäßig, um Filme und Serien bei Prime zu kaufen und um altersbeschränkte Inhalte ab 18 Jahren anzuschauen. Hier erfahrt ihr, wie ihr den vierstelligen Code deaktivieren könnt oder die PIN ändern könnt, falls ihr sie mal vergessen habt.

Was die Prime-Video-PIN macht

Die Prime-Video-PIN ist ein vierstelliger Zahlencode, den ihr standardmäßig eingeben müsst, wenn ihr Filme und Serien ab 18 schauen sowie kostenpflichtige Titel ausleihen oder kaufen möchtet. Sie fungiert damit auch als Jugendschutz, der für Haushalten ohne Kinder eher stört. Ihr könnt die Abfrage größtenteils deaktivieren oder auch individuell entscheiden, bei welchen Geräten und ab welchem Alter die Abfrage der PIN erfolgen soll.

Amazon-Prime-Video-PIN deaktivieren

Öffnet die Amazon-Kindersicherung in einem Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Hier könnt ihr weiter unten einstellen, für welche altersbeschränkten Filme (0, 6, 12, 16, 18 Jahre) die PIN eingegeben werden soll.

Um die Prime-Video-PIN für das Schauen von allen Inhalten bei eurem Konto zu deaktivieren, müsst ihr lediglich das Alters-Level unter der Kindersicherung auf 18 einstellen. So wird die PIN nicht mehr bei Inhalten für Erwachsene abgefragt.

Hebt das Alters-Level auf 18, damit die PIN nicht weiter vor dem Anschauen von Erwachsenen-Inhalten abgefragt wird (© GIGA)

Damit die PIN auch nicht mehr bei Käufen abgefragt wird, müsst ihr zusätzlich unter „Kaufbeschränkung“ wie im folgenden Bild die Option „Aus“ anwählen:

Wenn ihr hier den Regler auf „Aus“ einstellt, werdet ihr zukünftig beim Kauf nicht mehr nach der PIN gefragt. (© GIGA)

Prime-Video-PIN ändern, falls vergessen

Wenn ihr die PIN mal vergessen habt, könnt ihr sie als Kontoinhaber jederzeit ändern, ohne den ursprünglichen Code dafür zu wissen. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet die „Mein Konto“-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch mit euren Account-Daten an, falls nicht automatisch geschehen. Klickt unter der Überschrift „Digitale Inhalte und Geräte“ auf den Link „Video Einstellungen“. Klickt oben auf den Reiter „Berechtigung“. Klickt anschließend unter „Prime Video-Konto-PIN“ auf den Button „Ändern“. Gebt den neuen vierstelligen Zahlencode ein und klickt abschließend auf den Button „Speichern“. Wenn ihr auf den Ändern-Button klickt, könnt ihr einen neuen vierstelligen Code eingeben und speichern. (© GIGA)

Auf welchem Gerät die PIN abgefragt wird einstellen

Wenn ihr in einem Haushalt mit Kindern lebt, ist das komplette Deaktivieren der PIN-Abfrage nicht ratsam. In dem Fall könnt ihr die Abfrage aber individuell bei bestimmten Geräten wie beispielsweise eurem privaten Handy oder Tablet deaktivieren, zudem die Kinder keinen freien Zugang haben. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet die Amazon-Kindersicherung in einem Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Setzt das Alters-Level auf die für eure Kinder passende Alterseinstellung. Unter der Überschrift „Wiedergabebeschränkungen anwenden auf“ wählt ihr jetzt die Geräte ab (Haken entfernen), auf denen die PIN nicht abgefragt werden soll. Klickt abschließend auf den Button „Speichern“. In diesem Beispiel wird die PIN nur auf meinem zweiten Android-Gerät (privates Handy) nicht mehr abgefragt. Beim Wohnzimmerfernseher und dem Android-Tablet bleibt die Abfrage bei allen Inhalten ab 16. (© GIGA)

Wie Amazon hinweist, gelten diese Einstellungen für alle hier aufgeführten Geräte, jedoch müsst ihr die Alterseinstellung auf Fire-Geräten und Xbox-Spielkonsolen nochmals auf dem Gerät selbst vornehmen.