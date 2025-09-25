„Princess Charming“ 2025 – so überraschend endet das Finale

Eine absolute Premiere bei „Princess Charming“: Die Reise nach der großen Liebe endet frühzeitig – aus einem bestimmten Grund.

So überraschend endete „Princess Charming“ 2025

Die zehnte Folge von „Princess Charming“ sollte eigentlich noch den Weg in Richtung Finale weisen – stattdessen kippt die Stimmung vollends, denn Nessi packt kurzerhand ihre Koffer und wirft das Handtuch. Warum? Ihr Herz wurde gebrochen. Und das, obwohl der Auftakt so verheißungsvoll war: Bei einem Einzeldate merkte man die Leidenschaft zwischen Anna und Nessi, die sich küssten. Doch nach dem Date stellte Anna sachlich fest, dass ihr das gewisse Etwas fehlte.

Favoritin beendet die Reise vorzeitig und lässt Nessi erschüttert zurück

Auch Lotti, Nessis geheime Favoritin, stolperte über dieselbe Erkenntnis. Nachdem sie beschlossen hatte, die Villa freiwillig zu verlassen, suchte sie Nessis Rückzugsort persönlich auf. Lottis Zurückweisung trifft Nessi hart, doch sie versucht, ihre Gefühle zu kaschieren – bis ihre Tränen plötzlich die Kontrolle übernehmen. „Sie weiß gar nicht, wie sehr mich das verletzt hat“, erinnert sie sich später zurück. Klar ist aber: Lotti wäre ohne Frage die Siegerin geworden.

Am nächsten Tag sitzt die Influencerin mit der Produktion zusammen und beschließt, die Reise frühzeitig zu beenden. „Mein Herz ist so kaputt, dass ich gerade einfach niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre einfach unehrlich und unfair, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde“, erklärt sie den verbliebenen Kandidatinnen Kim, Seinep, Anna, Shirine und Marlene im persönlichen Gespräch. Die Mädels schätzen ihren Mut und ihre Offenheit, müssen die Ereignisse aber erst einmal verarbeiten. Später meldet sich die Princess auf Instagram zu Wort und bedankt sich für die wundervolle Zeit und die Erfahrungen, die sie gemacht hat.

„Princess Charming“ 2025: Sendetermine und Streaming

Am 24. Juli startete die neue Staffel „Princess Charming“. Die lesbische Datingshow fand bereits zum fünften Mal statt. Unter zwanzig Frauen wollte Vanessa Borck neues Liebesglück finden.

Wöchentlich wurde bis zum 25. September eine neue Folge ausgestrahlt. Ihr könnt jetzt die komplette Staffel auf RTL+ streamen.

Das ist die „Princess Charming“ 2025

Zwanzig Frauen haben Vanessa Borck kennengelernt. Die neue Princess war keine Unbekannte, denn Nessi, wie ihr Spitzname lautet, hat bereits über 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Als „Coupleontour“ wurde die 28-Jährige mit ihrer damaligen Partnerin Ina bekannt.

Beide posteten in den sozialen Netzwerken ihre Reisen, ihren Alltag – und auch die schweren Momente. Denn das Ex-Paar wurde auf eine harte Probe gestellt, als Ina 2022 einen Schlaganfall erlitt – kurz bevor Vanessa die gemeinsame Tochter zur Welt brachte. Im September 2024 verkündeten Nessi und Ina dann ihre Trennung.