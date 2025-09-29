„Promi Big Brother“ 2025: Alle Infos zu Start, Sendeterminen und Kandidaten

„Großer Bruder, du bist immer da“: Sat.1 startet in eine weitere Runde „Promi Big Brother“. Alle wichtigen Infos zu Kandidaten und mehr findet ihr hier.

Wann startet „Promi Big Brother“ 2025?

Auch in diesem Jahr lässt Deutschlands bekanntester Container die Zuschauer am einfachen Leben der Promis teilhaben. Los geht „Promi Big Brother“ bereits am 6. Oktober.

In der Wohngemeinschaft leben die Bewohner auf engstem Raum mit- und nebeneinander, sodass Stress und Dramen vorprogrammiert sind. Wer weiterkommt, entscheiden die Zuschauer, nachdem die Kandidaten untereinander in Nominierungen bestimmen, wer zur Wahl steht. Am Ende der Show nimmt der Sieger oder die Siegerin 100.000 Euro mit nach Hause.

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind bei „Promi Big Brother“ 2025 sicher dabei?

Auch in diesem Jahr beobachtet der „Große Bruder“ unterschiedliche Stars und Sternchen. Die nachfolgenden Promis sind im Container sicher dabei:

Andrej Mangold , bekannt aus „Der Bachelor“ und „Kampf der Realitystars“

, bekannt aus „Der Bachelor“ und „Kampf der Realitystars“ Sarah-Jane Wollny , bekannt aus „Die Wollnys“ und „Temptation Island VIP“

, bekannt aus „Die Wollnys“ und „Temptation Island VIP“ Karina Kipp (alias Karina2you) , bekannt als Influencerin und Content-Creatorin

, bekannt als Influencerin und Content-Creatorin Achim Petry , bekannt als Schlagersänger und Veranstaltungskaufmann

, bekannt als Schlagersänger und Veranstaltungskaufmann Christina Dimitriou , Reality-Star, bekannt aus „Temptation Island“, „Ex on the Beach“ und „CoupleChallenge“

, Reality-Star, bekannt aus „Temptation Island“, „Ex on the Beach“ und „CoupleChallenge“ Michael Naseband , ehemaliger Kriminalkommissar und bekannt aus „K11 – Kommissare im Einsatz“

, ehemaliger Kriminalkommissar und bekannt aus „K11 – Kommissare im Einsatz“ Laura Blond , Influencerin, bekannt aus „Are You The One?“, „Couple Challenge“, „Kampf der Realitystars“, „Beauty & The Nerd 2025“

, Influencerin, bekannt aus „Are You The One?“, „Couple Challenge“, „Kampf der Realitystars“, „Beauty & The Nerd 2025“ Marc Terenzi , Pop-Sänger und Reality-Star, bekannt aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

, Pop-Sänger und Reality-Star, bekannt aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Doreen Dietel , Schauspielerin, bekannt aus „Dahoam is Dahoam“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

, Schauspielerin, bekannt aus „Dahoam is Dahoam“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Paco Herb , Reality-Star, unter anderem bekannt aus „Love Island“

, Reality-Star, unter anderem bekannt aus „Love Island“ Pinar Sevim , Reality-Star, bekannt aus „Kampf der Realitystars“

, Reality-Star, bekannt aus „Kampf der Realitystars“ Erik alias SatansBratan, Influencer, bekannt aus „Forsthaus Rampensau“

Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2025

Ab Montag, den 6. Oktober, ziehen die Promis in den Container ein. Alle Sendetermine lauten wie folgt:

Montag, 6. Oktober, 20:15 Uhr

Dienstag, 7. Oktober, 20:15 Uhr

Mittwoch, 8. Oktober, 22:30 Uhr

Donnerstag, 9. Oktober, 22:30 Uhr

Freitag, 10. Oktober, 22:30 Uhr

Samstag, 11. Oktober, 22:30 Uhr

Sonntag, 12. Oktober, 22:30 Uhr

Montag, 13. Oktober, 20:15 Uhr

Dienstag, 14. Oktober, 20:15 Uhr

Mittwoch, 15. Oktober, 22:30 Uhr

Donnerstag, 16. Oktober, 22:30 Uhr

Freitag, 17. Oktober, 22:30 Uhr

Samstag, 18. Oktober, 22:30 Uhr

Sonntag, 19. Oktober, 22:30 Uhr

Montag, 20. Oktober, 20:15 Uhr

Für alle, die noch mehr Container-Entertainment wollen, wird es wie gehabt einen 24-Stunden-Livestream geben – dieser startet bereits am 4. Oktober.

