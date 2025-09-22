„Promis unter Palmen“ Staffel 4: Die Kandidaten für 2026 stehen fest

Von Influencern bis Reality-Urgesteinen: Die Kandidaten der vierten Staffel von „Promis unter Palmen“ versprechen reichlich Unterhaltung.

Welche Kandidaten nehmen an der 4. Staffel von „Promis unter Palmen“ teil?

Diese Kandidaten ziehen in die Luxusvilla ein und kämpfen um die goldene Kokosnuss sowie um das Preisgeld von 50.000 Euro:

Anouschka Renzi , Schauspielerin

, Schauspielerin Claude-Oliver Rudolph , Schauspieler

, Schauspieler Edith und Eric Stehfest , beide Schauspieler

, beide Schauspieler Dilara Kruse , Influencerin und Frau von Max Kruse

, Influencerin und Frau von Max Kruse Franziska Temme , Reality-Star, „Der Bachelor“

, Reality-Star, „Der Bachelor“ Gina-Lisa Lohfink , „Germany’s Next Topmodel“

, „Germany’s Next Topmodel“ Martin Angelo , Reality-Star, „Prince Charming“

, Reality-Star, „Prince Charming“ Maurice Dziwak , Reality-Star, „Love Island“

, Reality-Star, „Love Island“ Menderes , DSDS-Legende

, DSDS-Legende Kevin Wolter , Bodybuilding-Influencer

, Bodybuilding-Influencer Silvia Wollny, Kult-Mama

„Promis unter Palmen“-Dreh startet ab sofort

Wie Bild exklusiv erfuhr, startet der Dreh der neuen Staffel ab sofort in Phuket. Mit der Ausstrahlung könnt ihr jedoch erst im Frühjahr 2026 rechnen. In der letzten Staffel war der „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo erfolgreich und räumte als Sieger des Formats 44.200 Euro ab.

Was ist das Konzept bei „Promis unter Palmen“?

Die neue Staffel wird wie gewohnt vor einer traumhaften Kulisse in Thailand gedreht. Doch die Idylle täuscht: In der Luxusvilla geht es dramatisch zu.

Zwischen herausfordernden Spielen und packenden Nominierungen kämpfen die Promis um einen Jackpot in Höhe von 50.000 Euro. Und mit ihm die große Frage: Welcher Promis sagt „Für Geld mach ich alles“ und ist bereit, für den Sieg bis an seine Grenzen zu gehen?