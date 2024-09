PS5-Blockbuster endlich für PC: Rollenspiel erobert die Steam-Bestseller

Ein Jahr hat es gedauert, bis eines der beliebtesten Action-Rollenspiele von der PlayStation 5 auf den PC wandert. Jetzt, da es soweit ist, wird das RPG schon vor Release wie verrückt auf Steam gekauft.

Final Fantasy 16 hat seinen Weg zu Steam gefunden

Der jüngste Teil der Final-Fantasy-Reihe erschien am 17. September endlich für den PC. Wer keine PlayStation-Konsole besitzt, der musste über ein Jahr auf das Action-Rollenspiel warten.



Das macht sich jetzt auch auf Steam bemerkbar: Denn obwohl das Spiel noch ein paar Stunden vom Release entfernt ist, wird es schon jetzt wie verrückt gekauft. Final Fantasy 16 ist momentan auf dem 7. Platz der deutschen Bestseller (Quelle: Steam-Charts).



Ob Final Fantasy 16 etwas für euch ist? Schaut in den neuen PC-Launch-Trailer zum Spiel:

Final Fantasy 16: PC-Launch-Trailer

In Final Fantasy 16 bekämpft ihr epische Monster in einer düsteren Welt

Final Fantasy 16 (auf Steam ansehen) lässt euch die großen Open-World Valisthea besuchen, welche im Stil des europäischen Mittelalters erstrahlt und in sechs Königreiche aufgeteilt ist. Jedes dieser Reiche besitzt einen sogenannten Mutterkristall sowie einen Dominus, der an einen mächtigen Esper gebunden ist.



Im Spiel tretet ihr in die Fußstapfen von Clive Rosfield, der sich geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua, einen Dominus, zu beschützen. Als die Dinge eine tragische Wendung nehmen, zählt für Clive nur noch die Rache an der dunklen Esper Ifrit – einem ungeheuerlichen Wesen, das die Welt zu vernichten droht.



Die Esper in Final Fantasy 16 sind jene mächtigen Beschwörungen, die bereits aus anderen FF-Teilen bekannt sind. Im 16. Teil jedoch sind sie direkt an bestimmte Personen gebunden und können nicht von jedem gerufen werden. Clive Rosfield ist hier der Einzige, welcher die Kräfte anderer Esper in sich aufnehmen kann – solange er es schafft, sie zu besiegen.



Neben den bekannten JRPG-Elementen der FF-Reihe konzentriert sich Final Fantasy 16 insbesondere auf brachiale Action gegen übergroße Monstren. Das wird einigen Fans sicher besonders gefallen – und anderen wiederum weniger.



Ursprünglich ist das Spiel am 22. Juni 2023 für die PS5 erschienen.

