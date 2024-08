PS5-Kracher für nur 7,79 Euro: Diese Open-World-Trilogie gehört in jede Sammlung

Batman: Arkham Trilogy – Official Launch Gameplay Trailer

Batman: Arkham Trilogy – Official Launch Gameplay Trailer

Diese drei Abenteuer sind absolute Pflicht für alle PS4- und PS5-Besitzer: Die Batman: Arkham Collection kostet im PlayStation-Store derzeit gerade einmal 7,79 Euro – ein Bestpreis und die perfekte Gelegenheit, falls ihr die Spiele noch nicht habt. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb des Artikels ansehen.

PlayStation-Kracher: Batman-Trilogie ist Pflicht

Für mich ist die Batman: Arkham Trilogy bis heute nicht nur die beste Superhelden-Adaption in Videospielform, sondern zählt zu den besten Games überhaupt.



Insbesondere der erste Teil, Arkham Asylum, ist eines meiner Lieblingsspiele, weil es in einer stimmungsvollen Atmosphäre eine einfache, aber clevere Geschichte erzählt, die von einer grandiosen Spielmechanik untermauert wird.

Anzeige

Die Geschichte, Grafik und das Kampfsystem bleiben auch über die Nachfolger Arkham City und Arkham Knight für mich herausragend – in erster Linie werden die drei Abenteuer aber durch die Darstellung der Charaktere auf ein besonders hohes Level gehoben.

Der Joker und Harley Quinn haben in der Arkham Collection einen großen Auftritt. (© Warner Bros.)

Anzeige

Während Bruce Wayne wie immer sein heldenhaft-stoisches Ich ist, glänzen vor allem die Bösewichte und Weggefährten wie Penguin, Catwoman, Scarecrow, Mad Hatter Poison Ivy und Riddler.



Mit Joker steht jedoch eine Figur über allen anderen. Luke-Skywalker-Schauspieler Mark Hamill liefert als Clown Prince of Crime in den drei Spielen einen derart diabolisch-charismatischen Auftritt ab, der ganz allein bereits den Eintrittspreis wert ist – und den ich mir immer wieder gerne in Erinnerung rufe. Für schlappe 7,79 Euro könnt ihr hier wirklich nichts falsch machen.

Batman: Arkham Trilogy zum Sparpreis auf der PS4 und PS5

Im PlayStation-Store hat die gefeierte und preisgekrönte Batman: Arkham Trilogy einen neuen Bestpreis erreicht. Wenn ihr die fantastischen Abenteuer bislang noch nicht gezockt habt, dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu – es lohnt sich.



Momentan könnt ihr euch die drei Action-Highlights für nur 7,79 Euro statt 59,99 Euro für eure PS4 oder PS5 schnappen. Somit spart ihr satte 87 Prozent und zahlt gerade einmal knapp 2,80 Euro pro Spiel. Das Angebot gilt noch bis zum 29. August 2024 (im PlayStation-Store ansehen).

Anzeige

Die PS5 ist schon eine ziemlich starke Konsole – diese 9 Probleme darf Sony aber gerne noch beheben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.