PS5 Pro für 250 Euro: So sicherst du dir das Top-Angebot

Ihr habt keine Lust 800 Euro für eine PlayStation 5 Pro auszugeben und sucht nach einem passenden Schnäppchen? Der Strom- und Gasanbieter E wie Einfach bietet die Sony-Konsole aktuell als Prämie zum Ökostrom-Tarif an.

Die neue NextGen-Konsole ist zwar seit einigen Wochen auf dem deutschen Markt erhältlich und trotzdem noch nicht in vielen Wohnzimmern angekommen. Kein Wunder, schließlich kostet sie stolze 800 Euro und wer hat solch eine Summe mal eben so zur freien Verfügung? Wenn es euch genauso geht, ihr die PS5 Pro aber trotzdem noch dieses Jahr euer Eigen nennen möchtet, solltet ihr folgendes Angebot kennen.

Beim Ökostrom-Anbieter E wie Einfach bekommt ihr die brandneue Sony-Konsole jetzt als Prämie zum Stromtarif dazu. Es kommt zu den laufenden Kosten des Stromtarifs lediglich eine einmalige Zuzahlung in Höhe von nur 249 Euro (Angebot ansehen) für die PlayStation 5 Pro dazu.

Die PS5 Pro bietet gestochen scharfe Grafik, flüssiges Gameplay und eine riesige 2 TB SSD für eure Lieblingsspiele – perfekt für ein intensives Spielerlebnis! Die Lieferung erfolgt laut E wie Einfach 14 Tage nach Vertragsbestätigung und Prämienzahlung.

PS5 Pro mit Ökostrom bei E wie Einfach: Preise und Konditionen

Bei dem Angebot von E wie Einfach handelt es sich um 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Quellen. Die Preise können je nach Standort und Jahresverbrauch variieren. Wir haben uns für die folgende Berechnung beispielhaft einen Zwei-Personen-Haushalt in Berlin mit einem jährlichen Verbrauch von 2.000 kWh herausgesucht.

Grundpreis: 24,50 Euro im Monat

24,50 Euro im Monat Arbeitspreis: 35,47 Cent pro kWh

35,47 Cent pro kWh Vertragslaufzeit: 24 Monate

24 Monate Gesamtpreis im 1. Jahr: 1.003,40 Euro im Jahr

1.003,40 Euro im Jahr Einmalige Zuzahlung: 249,00 Euro

Die Preisgarantie bei E wie Einfach beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferbeginn. Diese sichert euch zu, dass der Arbeits- und Grundpreis während eurer Vertragslaufzeit nicht erhöht wird. Beachtet allerdings, dass sich der Preis sehr wohl bei neuen gesetzlichen Preisbestandteilen wie Steuern, Abgaben und Umlagen verändern kann.

Ob sich das Angebot für euch lohnt, können wir euch an dieser Stelle nicht verraten. Schaut euch am besten euren aktuellen Strom-Tarif an und vergleicht die Preise miteinander.

So einfach wechselt ihr den Stromanbieter

Euren Anbieter zu wechseln ist unkompliziert und kann helfen, Kosten zu sparen. Wenn ihr euch für einen Tarif entscheidet, müsst ihr euch um nichts mehr kümmern, denn alle weiteren Formalitäten, wie die Kündigung bei deinem Altanbieter, übernimmt E wie Einfach für euch, sofern ihr noch nicht selbst gekündigt habt.

Aber keine Sorge: Eine Unterbrechung der Stromversorgung ist ausgeschlossen, da die Grundversorgung gesetzlich garantiert ist. Nachdem der Wechsel bestätigt wurde, notiert ihr am besten den Zählerstand am Tag des Anbieterwechsels und teilt ihn eurem neuen und alten Anbieter mit.

Falls ihr eher auf der Suche nach der normalen PS5 Slim inklusive eines neuen Handytarifs seid, hat Klarmobil ein Top-Konsolen-Bundle auf Lager.

Ihr bekommt die PlayStation 5 Digital Edition im Fortnite Cobalt Star Bundle und eine Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) zu einem monatlichen Preis von nur 9,99 Euro und einer einmaligen Zuzahlung in Höhe von 99,99 Euro.

PS5 Pro: Was kann die neue Sony-Konsole?

Wenn ihr genauer wissen wollt, was die neue PS5 Pro so alles auf dem Kasten hat, solltet ihr euch unser Test-Video ansehen:

PS5 Pro im Test: Lohnt sich die neue PlayStation 5? Abonniere uns

auf YouTube

