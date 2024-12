PS5 Pro jetzt schon rabattiert: Amazon verkauft brandneue Konsole günstiger

Die PS5 Pro ist gerade mal einen Monat lang auf dem Markt, da gibt es schon den ersten Rabatt. Amazon verkauft die stärkste Heimkonsole der Welt für 749 Euro statt der üblichen 799 Euro – aber wahrscheinlich nur für kurze Zeit.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 4. Dezember 2024: Das ging schnell! Schon jetzt kriegt ihr die PS5 Pro 50 Euro günstiger – und zwar nicht bei irgendeinem dubiosen eBay-Händler, sondern direkt bei Amazon (bei Amazon anschauen). Statt 799 Euro kostet die Konsole nur 749 Euro. Per Prime-Versand soll die PS5 Pro direkt morgen zugestellt werden. Offen ist, wie lange Amazon den Preis beibehält. Gut möglich, dass das Angebot durch den Rabatt bald vergriffen ist. Wer also auf Nummer sicher gehen will, schlägt lieber direkt zu: Playstation 5 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 05:25 Uhr Wer übrigens gerade auch noch auf der Suche nach einem neuen Stromtarif ist, kann sich bei Ökostrom-Anbieter E wie Einfach bei Vertragsabschluss auch noch eine PS5 Pro für eine Zuzahlung von 249 Euro sichern.

Originalartikel vom 14. November 2024:

PS5 Pro ist erschienen – und quasi überall verfügbar

Verfügbarkeitsprobleme gehören der Vergangenheit an! Die PS5 Pro ist offiziell am 7. November 2024 erschienen und aktuell brauchen sich potenzielle Käufer keine Gedanken darüber machen, wie sie an die Konsole kommen. Die PS5 Pro (bei Amazon anschauen) ist bei vielen gängigen Händlern zum UVP von 799 Euro auf Lager – ggf. kommen bei einigen Anbietern noch Versandkosten auf euch zu. Hier eine kurze Auflistung bekannter Shops, über die ihr die PS5 Pro ordern könnt:

Anzeige

Mehr zur neuen Konsole erfahrt ihr in unserem Review zur Sony PlayStation 5 Pro und im folgenden Testvideo:

PS5 Pro im Test: Lohnt sich die neue PlayStation 5? Abonniere uns

auf YouTube

Wird der Preis der PS5 Pro schnell fallen?

Das lässt sich aktuell nur schlecht abschätzen. Es steht zwar der Black Friday vor der Tür, doch da die PS5 Pro erst vor Kurzem erschienen ist, wagen wir zu bezweifeln, dass Sony oder andere Händler die Konsole zum Schnäppchen-Event stark reduzieren werden – zumal der hohe Preis anscheinend Leute nicht davon abhält, sich die Konsole zu kaufen. Vielleicht lässt sich der eine oder andere Euro mit einem eBay-Gutschein sparen, doch gigantische Rabatte solltet ihr in den kommenden Wochen nicht erwarten.

Anzeige

Playstation 5 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.12.2024 05:25 Uhr

Gleichzeitig gehen wir umgedreht auch nicht davon aus, dass der Preis Richtung Weihnachten nochmal steigen wird. Die PS5 Pro richtet sich klar an Hardcore-Spieler, weswegen wir erwarten, dass es keine Lieferengpässe geben wird. Wer sich aktuell also noch nicht durchringen kann, direkt auf den Kaufen-Button zu drücken, braucht unserer Einschätzung nach keine Angst haben, dass er für die PS5 Pro in naher Zukunft mehr als 800 Euro ausgeben muss.

Anzeige

Viele Spieler sind der Meinung, dass 800 Euro für die PS5 Pro einfach zu teuer sind. Unser Kollege Stefan ist da jedoch anderer Meinung:

Lesetipp Die PS5 Pro ist nicht zu teuer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.