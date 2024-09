PS5 Pro: Mit diesen Spielen rechtfertigt Sony den wahnwitzigen Preis

Es ist offiziell: Die PS5 Pro kommt noch dieses Jahr. Auf ihr sollen Games besser aussehen als auf jeder PlayStation-Konsole zuvor. Welche Spiele genau? Sony hat bereits einige verraten. Den Trailer für die PlayStation 5 Pro könnt ihr euch oben ansehen.

PS5 Pro: Für diese Spiele lohnt sich das Upgrade

Sony hat die PlayStation 5 Pro ganz offiziell angekündigt und Fans gleichzeitig mit dem Preis von 800 Euro geschockt. Dafür muss die Konsole jetzt auch etwas bieten. Laut einer Preview von CNET sollen insgesamt 40 bis 50 Spiele ein Upgrade erhalten, wenn die PS5 Pro am 7. November 2024 erscheint (Quelle: CNET).



Während der Präsentation von Sony wurden bisher nur 13 Spiele enthüllt, die die volle Power der PlayStation 5 Pro direkt zum Launch nutzen können. Dabei handelt es sich um:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us 2 Remastered

PS5 Pro: So soll sich das Update bemerkbar machen

Während der PS5-Präsentation hat Sony bereits angekündigt, wie sich technischen Verbesserungen der Konsole in den Spielen bemerkbar machen werden. Im YouTube-Stream musstet ihr allerdings schon genau hinschauen, um eine Verbesserung in den Vergleichsvideos zu erkennen.



Zu den Upgrades zählen etwa bessere Beleuchtung und detaillierte Charaktermodelle in Horizon Forbidden West oder Reflexionen auf Autos in Gran Turismo 7. Insgesamt strebt Sony an, eine Entscheidung zwischen Grafik- und Performance-Modus überflüssig zu machen. Die gezeigten Spiele auf der PS5 Pro sollen fantastisch aussehen und trotzdem keine Nachteile in Performance aufweisen.



Dafür müssen Gamer allerdings tief in die Taschen greifen. Es wird sich zeigen, ob Sonys Rechnung aufgeht und die PlayStation-Community 800 Euro für eher kleinere grafische Verbesserungen auf den Tisch legt.

