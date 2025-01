PS5 und Xbox Series X braucht keiner: 5 Gründe, warum mich die Konsolen enttäuschen

Xbox und PS5 fühlen sich nicht essenziell an.© GIGA 7 / 7

Natürlich ist es angenehm, dass auf der PS5 und der Xbox Series X Ladezeiten der Vergangenheit angehören – und Features wie der DualSense-Controller und Quick Resume haben das Zocken verbessert.

Trotzdem hat diese Generation einen Beigeschmack, an den ich mich bei Konsolen wie der PS1, PS2, Xbox 360 oder PS4 nicht erinnern kann. Es fühlt sich wie eine Identitätskrise in Konsolenform an, eine Durchgangsgeneration, die zwischen Vergangenheit und Zukunft feststeckt und nicht wirklich weiß, was sie will.

Ich habe sowohl eine PS5 als auch eine Xbox Series X zuhause und bei keiner von beiden habe ich bislang das Gefühl bekommen, dass ich sie tatsächlich unter allen Umständen brauche. Vielleicht stellt sich dies noch in den nächsten Jahren ein, vielleicht muss ich aber auch auf die neuen Next-Gen-Konsolen warten.