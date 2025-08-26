Pur Tour 2026: Tickets im Vorverkauf und Termine im Überblick

Aktuell sind Pur im Rahmen ihrer „PUR live im Abenteuerland“-Reise auf den Open-Air-Bühnen Deutschlands unterwegs und an eine Pause ist nicht zu denken. Im kommenden Jahr geht es schon mit den nächsten Konzerten weiter. Die „PUR Arena Tour 2026“ wurde jüngst angekündigt und der Ticket-Vorverkauf beginnt in Kürze.

Pur-Tickets im Vorverkauf

Die erste Vorverkaufsphase startet bereits morgen, am Mittwoch, den 27.08.2025, um 10:00 Uhr. Dann bekommt ihr die Karten bei Eventim. Der offizielle Vorverkaufsstart ist dann am kommenden Freitag, den 29. August 2025, ebenfalls um 10:00 Uhr.

Pur live 2026: Tickets und Termine

Das sind die Termine für die Hallen-Tournee im kommenden Jahr:

2. Dezember 2026 Berlin – Uber Arena

4. Dezember 2026 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

5. Dezember 2026 Hannover, ZAG Arena

6. Dezember 2026 Hamburg, Barclays Arena

9. Dezember 2026 Oldenburg, Große EWEArena

11. Dezember 2026 Dortmund, Westfalenhalle

13. Dezember 2026 Köln, Lanxess Arena

16. Dezember 2026 München, Olympiahalle

18. Dezember 2026 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyerhalle

20. Dezember 2026 Mannheim, SAP Arena

Mit diesen Worten kündigt die Band die Shows an:

Wir werden euch und uns die Adventszeit mit insgesamt zehn Konzerten versüßen und werden bei jeder Show viele Hits und Songs aus einem brandneuen Album spielen.

Neues Album angekündigt

Zur Konzertreise im kommenden Jahr wird es also ein neues Album der deutschen Musiklegenden geben. Das letzte Werk „Persönlich“ stammt bereits aus dem Jahr 2022.

Pur ist bereits seit Mitte der 1970er-Jahre aktiv. Ihren Durchbruch feierten sie Anfang der 1990er-Jahre mit Hits wie „Lena“ oder „Abenteuerland“, die bis heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Pop-Songs zählen. Charakteristisch für Pur sind eingängige Melodien, alltagsnahe Texte und die markante Stimme von Sänger Hartmut Engler. Die Band gehört zu den erfolgreichsten deutschen Gruppen überhaupt, füllt große Arenen und Stadien und hat Millionen von Tonträgern verkauft. Im nächsten Jahr werden wieder zahlreiche volle Hallen und weitere verkaufte Alben folgen. Ab Mittwoch, 10:00 Uhr, könnt ihr die Tickets im Vorverkauf erhalten.