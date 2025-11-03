„Purer Schund“: Netflix-Serie wird gnadenlos zerrissen – landet trotzdem auf Platz 1

Netflix-Kunden bekommen von dieser Serie nicht genug.

Die vierte Staffel von The Witcher ist auf Netflix gestartet und hat sich prompt den ersten Platz der hauseigenen Charts gekrallt. So erfreulich diese Position für den Streamingdienst auch sein dürfte, das Feedback von Presse und Serienfans fällt überwiegend vernichtend aus.

Die Witcher-Serie kassiert miese Kritiken

Es war im Vorfeld bereits abzusehen, aber die Witcher-Serie hat den Wechsel des Hauptdarstellers nicht gut verkraftet. Mit Staffel 4 spielt zum ersten Mal Liam Hemsworth den Hexer und Monsterjäger Geralt von Riva – in den vorherigen Staffeln wurde die Serie noch von Ex-Superman Henry Cavill getragen.

Cavill war allerdings mit der Entwicklung der Serie unzufrieden, weshalb er das Projekt nach Staffel 3 verließ. Dementsprechend müssen sich die verbleibenden Fans der düsteren Fantasy-Serie zwangsläufig umgewöhnen.

Ein Blick auf Seiten wie Rotten Tomatoes verrät: Hemsworth kommt bei vielen Zuschauern nicht gut an. Das schlägt sich auch in den Bewertungen nieder. Lediglich 21 Prozent der User bewerten die vierte Staffel von The Witcher positiv. Auffällig ist dabei, wie oft Henry Cavill in den Kommentaren zu Serie vermisst wird. Aber auch die Fachpresse äußert sich kritisch zur Umbesetzung:

Während sein Vorgänger Geralt I. mit einer ruppigen Sympathie ausgestattet war, ist Geralt II. weniger ein tapferer Hüne, der mit Verantwortlichkeiten ringt, die unser Verständnis übersteigen, sondern eher ein Vollpfosten mit Perücke. (Quelle: The Guardian

Die Webseite Independent nennt die vierte Staffel „puren Schund“ und RogerEbert schlägt durch die Blume vor, die Netflix-Serie abzusetzen.

Witcher-Serie dominiert die Streaming-Charts

Trotzdem konnte die viel kritisierte Serie den ersten Platz der Netflix-Charts für sich beanspruchen und hängt damit sogar andere beliebte Produktionen wie Boots, Lucifer oder Swat ab.

Es steht übrigens bereits fest, dass die Witcher-Serie eine fünfte und finale Staffel erhalten wird (Quelle: Variety). Sollte sich an diesem Vorhaben nichts geändert haben, dann wird die letzte Season aller Voraussicht nach 2026/2027 auf Netflix erscheinen.