Qobuz: Kosten & Inhalte des Musik-Streaming-Dienstes in Deutschland 2025

Auf dem Markt der Musik-Streaming-Dienste ist Qobuz neben Spotify, Tidal & Co. ein weiterer Vertreter. Was kostet Qobuz, was wird geboten und was macht der Anbieter anders als die bekannten Musikportale?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was kostet Qobuz im Monat?

Qobuz funktioniert genauso wie vergleichbare Dienste. Man bezahlt also einen Abo-Beitrag und erhält anschließend Zugriff auf Millionen von Songs aus allen erdenklichen Genres. Wie bei Spotify und der weiteren Konkurrenz lässt die Musik-Bibliothek kaum Wünsche offen.

Anzeige

Das sind die Kosten für Qobuz:

Solo Duo Family Student Kosten pro Monat 15,99 Euro 19,99 Euro 24,99 Euro 5,99 Euro Kosten für Jahres-Abo 167,88 Euro 210 Euro 249,99 Euro keine Option Monatliche Kosten beim Jahres-Abo 13,99 Euro 17,50 Euro 20,83 Euro keine Option Nutzer 1 Account 2 Accounts 6 Accounts 1 Account

Hinweis: Zum 1. Oktober wurden die Preise für das Qobuz-Abonnement erhöht. Die Preiserhöhung gilt nur für die Solo-Option, die seitdem 15,99 Euro statt 14,99 Euro monatlich kostet. Preise für die Duo- und Family-Option bleiben unverändert. Zudem wurde vor einiger Zeit die vergünstigte Student-Variante eingeführt.

Anzeige

Qobuz gibt es in verschiedenen Abo-Modellen. Die Inhalte sind bei allen Optionen gleich, allerdings gibt es Unterschiede in der Anzahl an Nutzern, die auf das gebuchte Abo zugreifen können. Man kann den Zugang mit einer monatlichen oder jährlichen Zahlung buchen. Das Jahres-Abonnement ist rechnerisch günstiger, allerdings kann man es nicht monatlich kündigen. Die „Studio“-Option ist das normale Streaming-Abo. Daneben gibt es das „Sublime“-Angebot, mit dem man zum einen Zugriff auf die Musik-Streams hat und zum anderen Rabatte von bis zu 60 Prozent für Einkäufe von digitaler Musik erhält.

Qobuz Studio

Jetzt gratis testen

Der Zugriff bei den Optionen „Duo“ und „Family“ ist nur Personen gestattet, die an derselben Adresse wohnen. Alle „Studio“-Optionen kann man einen Monat lang gratis testen.

Anzeige

Preise für Sublime

So sehen die Preise für die Sublime-Optionen aus:

Solo Duo Family Kosten für Jahres-Abo 16,66 Euro 24,99 Euro 29,16 Euro Monatliche Kosten beim Jahres-Abo 199,99 Euro 299,88 Euro 349,99 Euro Nutzer 1 Account 2 Accounts 6 Accounts

Anzeige

Die Sublime-Optionen können nicht monatlich gebucht werden und es gibt auch keinen kostenlosen Testzeitraum. Mehr zu der Sublime-Variante.

Inhalte bei Qobuz: Was bekommt man im Abo?

Mit dem Qobuz-Abonnement kann man auf eine riesige Musik-Bibliothek im Stream zugreifen. Es stehen mehr als 100 Millionen Tracks zur Verfügung. Auf Podcasts muss man jedoch verzichten. Die Inhalte können je nach Internetverbindung und Abspielgerät mit einer Qualität von bis zu 192 Kilohertz (FLAC 24-Bit) abgespielt werden. Besonders bei der Qualität hebt sich Qobuz von der Konkurrenz ab. Viele Inhalte sind in Studio-Qualität zu hören. Zudem gibt es eine eigene Musikredaktion, die euch mit Inhalten zu Themen aus der Musikwelt versorgt. Wer sich einen Eindruck von den Inhalten und der Klang-Qualität verschaffen will, bucht den Gratis-Monat bei Qobuz.